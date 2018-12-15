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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Фанати іспанського клубу затролили суперника масками з обличчям Романа Зозулі: фото

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      Роман Зозуля виступав за "Бетіс" у сезоні 2016/17
      Роман Зозуля виступав за "Бетіс" у сезоні 2016/17

      В 15 турі Ла Ліги "Бетіс" вдома обіграв "Райо Вальєкано" з рахунком 2:0. Ультрас "Бетіса" на цей матч надягнули маски з обличчям українця Романа Зозулі.

      У такий спосіб фанати "зелено-білих" нагадали супернику про ганебну ситуацію, пов’язану з переходом українця до "Райо Вальєкано" взимку 2017 року.

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      Фанати "Бетіса" одягнули маски із зображенням Романа Зозулі

      Наразі Зозуля виступає в іншому іспанському клубі – "Альбасете". Тиждень тому він відзначився голом і видаленням в матчі з "Осасуною".

      Нагадаємо, Роман Зозуля захищав кольори "Бетіса" в сезоні 2016/17. Андалусійський клуб взимку 2017 року хотів віддати Зозулю в оренду "Райо Вальєкано", проте форвард змушений був повернутись у "Бетіс" через протести фанатів "Райо". Вболівальники вважали українця нацистом та не хотіли його бачити в команді.

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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