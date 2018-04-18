Фанати Кейт Міддлтон оселились біля лікарні в очікуванні народження третьої дитини

Прихильники королівського подружжя принца Вільяма та Кейт Міддлтон вже розмістилися біля шпиталю святої Марії, щоб разом зустріти звістку про народження третьої дитини.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Як відомо, в цьому ж пологовому народилось і двоє інших дітей Вільяма та Кейт – принц Джордж і принцеса Шарлотта. Раніше ходили чутки, що герцогиня Кембриджська зібралась народжувати вдома у Кенсінгтонському палаці, щоб уникнути тиску преси.

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Однак представники подружжя на своїй офіційній сторінці в Twitter не повідомлятимуть одразу про народження дитини. Усі дізнаються про це лише через чотири години після того, як Кейт народить. Все тому, що сім’я декілька годин хоче побути разом без офіційних заяв та інтерв’ю.

Подружжя чекає на народження нащадка у найближчі два тижні, але в ЗМІ також неодноразово зазначали, що термін пологів Кейт наступить 23 квітня. Незважаючи на це, фанати живуть у палатках та прикрашають пологове відділення символічними стрічками, бейджиками та постерами в очікуванні народження дитини.