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      Фанати "Майнцу" душевно заспівали на стадіоні "Last Christmas": відео

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      Фанати "Майнцу" виконали хіт Last Christmas
      Фанати "Майнцу" виконали хіт Last Christmas

      Фанати німецького Майнца під час матчу Бундесліги заспівали на стадіоні пісню Wham "Last Christmas".

      "Майнц" приїхав в гості до "Хоффенхайма" практично в переддень Різдва. Фани влаштували собі свято прямо на трибунах, заспівавши "Last Christmas".

      Читайте також: Шевченко із синами в кумедних шапках привітали всіх з прийдешніми святами: відео

      Також під час виконання різдвяної пісні вболівальники увімкнули ліхтарики. Сама гра завершилася внічию.

      Нагадаємо, що зірки світового футболу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду вирішили привітати усіх з Католицьким Різдвом.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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