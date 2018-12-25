Фанати "Майнцу" душевно заспівали на стадіоні "Last Christmas": відео

Фанати німецького Майнца під час матчу Бундесліги заспівали на стадіоні пісню Wham "Last Christmas".

"Майнц" приїхав в гості до "Хоффенхайма" практично в переддень Різдва. Фани влаштували собі свято прямо на трибунах, заспівавши "Last Christmas".

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Також під час виконання різдвяної пісні вболівальники увімкнули ліхтарики. Сама гра завершилася внічию.

Нагадаємо, що зірки світового футболу Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду вирішили привітати усіх з Католицьким Різдвом.

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