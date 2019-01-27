Фанати "Мілана" гаряче зустріли Шевченка, клуб вручив йому пам'ятну нагороду: відео

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відвідав матч 21-го туру чемпіонату Італії між "Міланом" і "Наполі" на стадіоні "Сан-Сіро". "Мілан" вручив своїй легенді пам'ятну футболку клубу.

Шевченко, взявши в руки мікрофон, звернувся до вболівальників на "Сан-Сіро".

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"Ви назавжди в моєму серці! Уперед "Мілан", уперед "Мілан", – сказав Шевченко.

Вболівальники відповіли бурхливими оваціями на адресу чинного наставника збірної України.

Матч завершився нічиєю 0:0. Наразі "Мілан" у турнірній таблиці на 4 місці, однак посунути "россонері" може римська "Рома".

Шевченко виступав за "Мілан" з 1999-го до 2006-го року. Українець провів за клуб 227 матчів, в яких забив 127 голів. Після цього Шевченко перейшов у лондонський "Челсі". Разом з "Міланом" Шевченко двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів. У сезоні 2002/2003 років Шевченко забив вирішальний пенальті у матчі з "Ювентусом" та виграв Лігу чемпіонів.

Натомість у 2005 році форвард не реалізував одинадцятиметровий проти "Ліверпуля" і "Мілан" програв фінальний матч у Стамбулі. Також з "Міланом" Шевченко двічі вигравав чемпіонат Італії, Кубок Італії, Суперкубок Італії та Суперкубок УЄФА.