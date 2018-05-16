Фанати напали на футболістів "Спортінга" на тренувальній базі: є поранені

У Португалії розгортається скандал навколо клубу "Спортінг". Цього разу дійшло до нападу фанатів на футболістів команди.

На тренерську базу "Спортінга" прийшли близько 50 розлючених фанатів команди. Спочатку вони ображали футболістів та тренера Жорже Жезуша. Однак деякі з них перелізли через паркан та напали на гравців команди, повідомляє O Jogo. При цьому нападники використали ремені, факели та металеві предмети.

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В результаті нападу травми отримали Баст Дост, Йосіп Мішич та Родріго Батталья. У першого з них – травма голови.

Бас Дост отримав травму після нападу фанатів

Після цього нападу футболісти відмовляються виходити на матч фіналу кубка Португалії, який має відбутися 20 травня. У нього "Спортінг" гратиме проти "Авеша".

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Варто зазначити, що це не перший скандал навколо "Спортінга". Нещодавно президент клубу Бруну де Карвалью відсторонив головний склад команди від тренувань. Футболістів не пускали на базу, і вони підтримували форму самостійно. Таке рішення де Карвалью пояснив відсутністю мотивації у гравців, звинувативши їх у поразці "Атлетіко" у матчі Ліги Європи. Футболісти ж у відповідь заявили, що замість підтримки від керівництва, вони отримали лише критику і почали вимагати вибачень від президента. 16 футболістів розмістили у Instagram однаковий запис про це. При цьому Бас Дост, який теж був відсторонений, не підтримав футболістів у цьому.

Згодом конфлікт вдалося залагодити. Однак він може "розгорітися" з новою силою, адже деякі футболісти після нападу попросили про трансфер.

События в "Спортинге" (избиение футболистов и тренеров на базе фанатами - вплоть до ножевых ранений) характерны еще и тем, что футболисты дружно подозревают президента клуба Бруно де Карвальо в организации этой акции устрашения. Ох, ждет Лиссабон много судов... — Artem Frankov (@frankov11) 16 травня 2018 р.

Варто зазначити, що 21 нападник на футболістів "Спортінга" вже затриманий.