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Фанати напали на футболістів "Спортінга" на тренувальній базі: є поранені

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Бас Дост отримав травму після нападу фанатів
Бас Дост отримав травму після нападу фанатів

У Португалії розгортається скандал навколо клубу "Спортінг". Цього разу дійшло до нападу фанатів на футболістів команди.

На тренерську базу "Спортінга" прийшли близько 50 розлючених фанатів команди. Спочатку вони ображали футболістів та тренера Жорже Жезуша. Однак деякі з них перелізли через паркан та напали на гравців команди, повідомляє O Jogo. При цьому нападники використали ремені, факели та металеві предмети.

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В результаті нападу травми отримали Баст Дост, Йосіп Мішич та Родріго Батталья. У першого з них – травма голови.

Бас Дост отримав травму після нападу фанатів

Після цього нападу футболісти відмовляються виходити на матч фіналу кубка Португалії, який має відбутися 20 травня. У нього "Спортінг" гратиме проти "Авеша".

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Варто зазначити, що це не перший скандал навколо "Спортінга". Нещодавно президент клубу Бруну де Карвалью відсторонив головний склад команди від тренувань. Футболістів не пускали на базу, і вони підтримували форму самостійно. Таке рішення де Карвалью пояснив відсутністю мотивації у гравців, звинувативши їх у поразці "Атлетіко" у матчі Ліги Європи. Футболісти ж у відповідь заявили, що замість підтримки від керівництва, вони отримали лише критику і почали вимагати вибачень від президента. 16 футболістів розмістили у Instagram однаковий запис про це. При цьому Бас Дост, який теж був відсторонений, не підтримав футболістів у цьому.

 

Somos Sporting Clube de Portugal, em nome do plantel, somos a informar o seguinte... Suamos, lutamos e honramos sempre a camisola que vestimos. Não somos perfeitos e não acreditamos em jogadores perfeitos, porque queremos sempre evoluir! Não existem jogadores nem equipas perfeitas, mas quando as coisas não correm como queremos, sabemos assumir as nossas responsabilidades. Todos nós temos de o fazer! Quando vencemos, empatamos ou perdemos… sim… porque no Futebol estes são os resultados possíveis, a responsabilidade é sempre de todos! Somos uma equipa! Somos um grupo unido de um Grande Clube onde o respeito é uma das bases necessárias a essa união. Não podemos pensar apenas no “Eu”, mas sim “Nós” e sempre na equipa, porque só assim poderemos vencer. No nosso Clube, nas seleções nacionais que representamos, sempre damos e continuaremos a dar o nosso melhor, porque o querer é uma constante. Somos profissionais, somos humanos! A nossa integridade e o nosso compromisso são sagrados! Esforço, dedicação, devoção e glória sempre! Damos o máximo pelo Sporting Clube de Portugal, damos o máximo por nós próprios enquanto equipa, individualmente enquanto atletas. Lutamos pelo nosso Clube, pelos nossos adeptos e por nós, sempre! Não há outra forma séria de estar no Futebol Profissional que não seja esta… Por esta razão, em nome de todo o plantel do SCP, espelhamos neste texto o nosso desagrado, por vir a publico as declarações do nosso Presidente, após o jogo de ontem, no qual obtivemos um resultado que não queríamos… a ausência de apoio, neste momento…, daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo. Saibamos ver que, por maiores que sejam as dificuldades, ainda há muito para disputar. Temos uma recta final em várias competições e vamos, haja o que houver, unidos e coesos, dar o máximo pelo Sporting Clube de Portugal. Somos Sporting Clube de Portugal.

Публикация от Rui Patricio (@rpatricio1)

Згодом конфлікт вдалося залагодити. Однак він може "розгорітися" з новою силою, адже деякі футболісти після нападу попросили про трансфер.

Варто зазначити, що 21 нападник на футболістів "Спортінга" вже затриманий.

Теги: Новини спорту Португалія
Джерело: 24 Канал
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