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      Фанати оглушили воротаря "Аякса" петардою: відео

      463 Читать новость на русском
      Андре Онана
      Андре Онана

      Поєдинок 17-го туру чемпіонату Нідерландів з футболу "Утрехт" – "Аякс" (1:3) був затьмарений неприємним інцидентом.

      Вболівальники господарів кинули на поле петарду, яка вибухнула поруч з воротарем гостей Андре Онана. Інцидент стався на 61-й хвилині матчу, за рахунку 2:0 на користь "Аякса".

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      На щастя, з воротарем нічого поганого не сталося і Онана зумів продовжити гру. Після 17-ти зіграних турів "Аякс" займає друге місце в турнірній таблиці, маючи в активі 46 очок.

      Дивіться відео, як петарда оглушила воротаря Аяксу

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      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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