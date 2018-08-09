Фанати ПАОКу, за який виступають українці, напали на російських журналістів
Перед матчем 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів ПАОК – "Спартак"(3:0) грецькі фанати напали на російських журналістів.
Відомо, що атаки на журналістів відбулися біля входу в прес-ложу. 15 людей в чорних майках атакували представників російської преси. До цього у одного з колег фанати ПАОКа обшукали рюкзак і відібрали футболку "Спартака", яку той отримав у подарунок від клубу.
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Примітно, що в самому грецькому клубі вважають подібну поведінку уболівальників - відповідною реакцією на дії з боку російських фанів.
Цікаво, що ПАОК програючи 0:2, зміг вибороти перемогу з рахунком 3:2.
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Джерело: 24 Канал
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