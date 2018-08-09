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Фанати ПАОКу, за який виступають українці, напали на російських журналістів

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Грецькі фанати напали на російських журналістів
Грецькі фанати напали на російських журналістів / twitter.com/ZelenovZ

Перед матчем 3-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів ПАОК – "Спартак"(3:0) грецькі фанати напали на російських журналістів.

Відомо, що атаки на журналістів відбулися біля входу в прес-ложу. 15 людей в чорних майках атакували представників російської преси. До цього у одного з колег фанати ПАОКа обшукали рюкзак і відібрали футболку "Спартака", яку той отримав у подарунок від клубу.

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Примітно, що в самому грецькому клубі вважають подібну поведінку уболівальників - відповідною реакцією на дії з боку російських фанів.

Цікаво, що ПАОК програючи 0:2, зміг вибороти перемогу з рахунком 3:2.

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Теги: Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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