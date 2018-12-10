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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Фанати "Сампдорії" зірвали труси з футболіста, який врятував команду наприкінці матчу: фото

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      Фанати зірвали спідню білизну з футболіста
      Фанати зірвали спідню білизну з футболіста

      У суботу, 8 грудня, в Генуї відбувся неймовірний матч між місцевою "Сампдорією" і римським "Лаціо" (2:2).

      На 99-й хвилині матчу за рахунку 2:1 на користь "Лаціо" хавбек Сампдорії Сапонара вирішив в дотик пробити по м'ячу, який опускався, і не прогадав. Італійцю вдався божевільний гол у стилі Златана Ібрагімовіча. Цей м'яч дозволив "Сампдорії" відновити паритет і звести поєдинок до нічийного рахунку.

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      Після забитого м'яча 26-річний півзахисник помчав до фанатського сектору, попутно знявши з себе футболку і пріспустів шорти. Решта доробили вболівальники.


      Фанати зірвали спідню білизну з футболіста "Сампдорії"

      До слова, гол Сапонари став найбільш пізнім забитим м'ячем у Серії А.

      Відео божевільного голу футболіста Сампдорії на 99 хвилині

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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