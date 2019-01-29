Фанати "Шахтаря" неоднозначно прокоментували перехід Ракіцького в російський "Зеніт"

Захисник Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт". Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію серед українських футбольних уболівальників.

Одна з таких реакцій – від фанатів самого донецького "Шахтаря". У себе в twitter вони вирішили висловити і свою думку про це. Зробили це з певною долею сарказму.

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"Рак, вибір не схвалюємо. Але за приціли, оптику, спальники та інші речі дякуємо", – йшлося в дописі.

Варто зазначити, що невдовзі цей твіт було видалено.