Фанати Японії та Сенегалу навели порядок на стадіонах

Уболівальники Японії після матчу з Колумбією та фанати Сенегалу після гри з поляками продемонстрували неймовірний рівень вболівальницької культури, прибравши після себе трибуни.

Вболівальники Сенегалу після матчу з поляками, в якому представники чорного континенту сенсаційно обіграли суперників, вирішили по-прибирати після себе, чим зразу привернули до себе увагу телекамер.

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Цього ж дня зустрічались збірні Японії та Колумбії, у якому підопічні Акіри Нішіни тріумфували з рахунком 2:1. Японці стали свідками безладу на стадіоні і теж вирішили навести лад на трибунах стадіону в Саранську. На відміну від уболівальників Сенегалу, азіати вирішили прибрати ще й сектори своїх суперників.

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