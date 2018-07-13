16:02
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Фанати знайшли новий кіноляп на постері "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда"

413 Читать новость на русском
"Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда"
"Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда" / WARNER BROS

У мережі опублікували новий кадр з майбутнього фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда". Проте шанувальники всесвіту Гаррі Поттера звернули увагу на нестиковки на фото.

Як пише Mashable, на зображені показаний головний герой першого спін-офф Ньют Саламандер у юності.

Читайте також: "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда" – з’явився перший трейлер

Поруч з ним стоїть молодий Альбус Дамблдор (роль якого виконує Джуд Лоу), майбутній директор школи Гогвартс.

Фанати звернули увагу, що дія відбувається у кабінеті, де юні чарівники вивчають захист від темних мистецтв, і викладає цей предмет Дамблдор. Користувачі мережі припустили, що в цій сцені учні вчаться боротися з Боггартом (привид, яким може перетворитися на істоту, якої людина боїться найбільше).

Водночас на сайті автора книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг вказано, що Дамблдор викладав трансфігурацію, а не захист від темних мистецтв.

Крім того, ще у березні шанувальники виявили ще один масштабний кіноляп в трейлері "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда".

Що таке "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда"? Це друга частина спін-оффу "Фантастичні звірі", прем’єра якої запланована на 15 листопада. Головні ролі в стрічці виконали Едді Редмейн, Джуд Лоу та Джонні Депп. Сюжет стрічки розгортається за 70 років до подій про юного чарівника Гаррі Поттера.

Теги: LifeStyle Кіно Гаррі Поттер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
сьогодні, 16:00 Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
Сергій Фурса 11
Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
сьогодні, 15:01 Рокот Трампа накануне встречи с Путиным
Злой Одессит 861
Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
сьогодні, 14:00 Як зберегти продукти свіжими протягом місяця
365
Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
11 липня, 18:30 Впевнені, що знаєте про пиво багато? Перевірте себе!
1699
Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
сьогодні, 13:55 Шоу одного президента на саміті НАТО: хто насправді "гальмує" Альянс та чи має рацію Трамп
Борис Немировський 788
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук