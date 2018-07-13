Фанати знайшли новий кіноляп на постері "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда"

У мережі опублікували новий кадр з майбутнього фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда". Проте шанувальники всесвіту Гаррі Поттера звернули увагу на нестиковки на фото.

Як пише Mashable, на зображені показаний головний герой першого спін-офф Ньют Саламандер у юності.

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Поруч з ним стоїть молодий Альбус Дамблдор (роль якого виконує Джуд Лоу), майбутній директор школи Гогвартс.

Took a break from editing to see this new image of young Newt :O pic.twitter.com/7125r4KB5H — TheBakeey (@BakeyFilms) 12 липня 2018 р.

Фанати звернули увагу, що дія відбувається у кабінеті, де юні чарівники вивчають захист від темних мистецтв, і викладає цей предмет Дамблдор. Користувачі мережі припустили, що в цій сцені учні вчаться боротися з Боггартом (привид, яким може перетворитися на істоту, якої людина боїться найбільше).

Водночас на сайті автора книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг вказано, що Дамблдор викладав трансфігурацію, а не захист від темних мистецтв.

Крім того, ще у березні шанувальники виявили ще один масштабний кіноляп в трейлері "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда".

Що таке "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда"? Це друга частина спін-оффу "Фантастичні звірі", прем’єра якої запланована на 15 листопада. Головні ролі в стрічці виконали Едді Редмейн, Джуд Лоу та Джонні Депп. Сюжет стрічки розгортається за 70 років до подій про юного чарівника Гаррі Поттера.