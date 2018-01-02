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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фанати "Зоряних війн" пародіюють напівоголеного Кайло Рена: кумедні фото

16:26, сьогодні 2065 Читать новость на русском
Кайло Рен (Адам Драйвер
Кайло Рен (Адам Драйвер" у "Зоряні війни: останній джедай" / people.com

Шанувальники останнього епізоду "Зоряні війни: Останній джедай" неабияк захопились відвертістю кіногероя Кайло Рена, який постав у стрічці з оголеним торсом.

У кінокартині, яка цього року знову б’є касові збори у кінотеатрах, напівоголений Кайло Рен (Адам Драйвер) спілкується з Рей (Дейзі Рідлі) за допомогою "сили". На запитання головної героїні, чи не міг би він одягнутись, він брутально та непорушно продовжує з нею спілкуватись.

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Серед шанувальників фільму знайшлось чимало негативних відгуків, через що режисерові стрічки Райану Джонсону довелося пояснити глядачам, що сцена була необхідна в фільмі.

Першим, хто спародіював зловісного Кайло, став американський співак Джон Майер, який 31 грудня опублікував фотографію свого голого торсу в чорному трико з хештегом "#kylorenchallenge". З його ж запису в Instagram і почався масовий флешмоб, де користувачі пародіюють лиходія з фільму.

#kylorenchallenge

Допис, поширений johnmayer (@johnmayer)

who cares about the new year #kylorenchallenge I nominate @mattstack96 @hall_jesse_ @zac.walsh @nathhaaaaaaan

Допис, поширений A.M KING (@squelch_daddi)

Starting the new year off right #kylorenchallenge

Допис, поширений Brent (@__.______0______.__)

Happy New year! #kylorenchallenge

Допис, поширений Gaby Garcia (@little_gaby_gamer)

Ending my 2017 IG with my entry into the #kylorenchallenge LMAO #StarWars #KyloRen

Допис, поширений JP Valdes (@jpvaldes)

So apparently the #kylorenchallenge is now a thing #kylorenmeme #benswolo

Допис, поширений Matthew Davenport (@mattmoejoe)

Killing it #kylorenchallenge #porg #porglife #thelastjedi

Допис, поширений Margaret (@nennaunir)

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Флешмоб Зоряні війни
Джерело: 24 Канал
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