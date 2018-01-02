Фанати "Зоряних війн" пародіюють напівоголеного Кайло Рена: кумедні фото

Шанувальники останнього епізоду "Зоряні війни: Останній джедай" неабияк захопились відвертістю кіногероя Кайло Рена, який постав у стрічці з оголеним торсом.

У кінокартині, яка цього року знову б’є касові збори у кінотеатрах, напівоголений Кайло Рен (Адам Драйвер) спілкується з Рей (Дейзі Рідлі) за допомогою "сили". На запитання головної героїні, чи не міг би він одягнутись, він брутально та непорушно продовжує з нею спілкуватись.

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Серед шанувальників фільму знайшлось чимало негативних відгуків, через що режисерові стрічки Райану Джонсону довелося пояснити глядачам, що сцена була необхідна в фільмі.

Першим, хто спародіював зловісного Кайло, став американський співак Джон Майер, який 31 грудня опублікував фотографію свого голого торсу в чорному трико з хештегом "#kylorenchallenge". З його ж запису в Instagram і почався масовий флешмоб, де користувачі пародіюють лиходія з фільму.