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Фанати "Зоряних воєн" придумали, хто має стати новою принцесою Леєю

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Керрі Фішер замінить Меріл Стріп?
Керрі Фішер замінить Меріл Стріп? / 24 Канал

Шанувальники серій фантастичних фільмів "Зоряні війни" запустили петицію, в якій просять від студії Disney взяти голлівудську актрису Меріл Стріп на роль принцеси Леї.

Фанати вважають, що зірка стане гідною заміною яка померла в 2016-му Керрі Фішер.

У зверненні сказано, що акторська майстерність Стріп та її дружба з Фішер роблять її "ідеальним кандидатом на роль Леї в дев'ятому епізоді "Зоряних воєн".

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Петиція уже зібрала 8,6 тисячі підписів (на момент публікації замітки) з дев'яти тисяч, необхідних для того, аби її відправили режисеру Джей Джей Абрамсу, який працює над дев'ятим епізодом франшизи.

Нагадаємо, у грудні 2016 року померла Керрі Фішер у віці 60 років. Вона запам'яталася роллю Леї Органи у кіносазі "Зоряні війни".

Наступного дня померла її мама акторка Деббі Рейнолдс.

Теги: LifeStyle Кіно Зоряні війни
Джерело: 24 Канал
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