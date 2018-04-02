Фанати "Зоряних воєн" придумали, хто має стати новою принцесою Леєю
Шанувальники серій фантастичних фільмів "Зоряні війни" запустили петицію, в якій просять від студії Disney взяти голлівудську актрису Меріл Стріп на роль принцеси Леї.
Фанати вважають, що зірка стане гідною заміною яка померла в 2016-му Керрі Фішер.
У зверненні сказано, що акторська майстерність Стріп та її дружба з Фішер роблять її "ідеальним кандидатом на роль Леї в дев'ятому епізоді "Зоряних воєн".
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Петиція уже зібрала 8,6 тисячі підписів (на момент публікації замітки) з дев'яти тисяч, необхідних для того, аби її відправили режисеру Джей Джей Абрамсу, який працює над дев'ятим епізодом франшизи.
Нагадаємо, у грудні 2016 року померла Керрі Фішер у віці 60 років. Вона запам'яталася роллю Леї Органи у кіносазі "Зоряні війни".
Наступного дня померла її мама акторка Деббі Рейнолдс.