Фани "Динамо" заспівали "Путін х**ло" під час матчу Ліги Чемпіонів у Празі: відео
Під час матчу чеської "Славії" проти київського "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів у Празі, фанати киян заспівали вже відому пісню "Путін х**ло"
Варто зазначити, зо співали вони настільки голосно, що їх спів було чутно під час трансляції навіть попри слова коментатора.
Читайте також: Українська команда розгромила суперниць 8:0 у жіночій Лізі Чемпіонів
Відео, як фанати "Динамо" співають "Путін х**ло" під час матчу проти "Славії"
Нагадаємо, "Динамо" зіграло у нічию зі "Славією" у першому матчі в Празі. Тепер команди зіграють у КИєві на НСК "Олімпійський" матч-відповідь 14 серпня.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
NASCAR: Кевін Харвік втретє виграв дебютну гонку сезону17 лютого 2013 , 19:40
Україна - Польща: Місія здійсненна. Анонс11 жовтня 2013 , 11:58
Фірмовий бомба-гол Зеєдорфа за команду легенд "Реала". ВІДЕО2 червня 2014 , 22:36