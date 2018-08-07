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Фани "Динамо" заспівали "Путін х**ло" під час матчу Ліги Чемпіонів у Празі: відео

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Фани "Динамо" заспівали "Путін х**ло" під час матчу Ліги Чемпіонів у Празі: відео

Під час матчу чеської "Славії" проти київського "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів у Празі, фанати киян заспівали вже відому пісню "Путін х**ло"

Варто зазначити, зо співали вони настільки голосно, що їх спів було чутно під час трансляції навіть попри слова коментатора.

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Відео, як фанати "Динамо" співають "Путін х**ло" під час матчу проти "Славії"

Нагадаємо, "Динамо" зіграло у нічию зі "Славією" у першому матчі в Празі. Тепер команди зіграють у КИєві на НСК "Олімпійський" матч-відповідь 14 серпня.

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Теги: Футбол Володимир Путін Ліга чемпіонів Чехія Динамо Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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