Фани "Дніпра" та "Металіста" пройшли спільним маршем з піротехнікою у Дніпрі: фото та відео
У Дніпрі місцеві фанати спільно з вболівальниками з Харкова пройшли ходою центром міста. Загалом у ході взяло участь близько 300 осіб.
Хода передувала футбольному матчу Першої ліги між СК "Дніпро-1" проти "Металіст 1925".
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Під час ходи фанати співали пісні, у тому числі Гімн України, викрикували гасла та палили піротехніку.
Хода фанатів у Дніпрі (фото: Информатор)
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Джерело: 24 Канал
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