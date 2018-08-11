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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фани "Дніпра" та "Металіста" пройшли спільним маршем з піротехнікою у Дніпрі: фото та відео

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Хода фанатів у Дніпрі
Хода фанатів у Дніпрі / Информатор

У Дніпрі місцеві фанати спільно з вболівальниками з Харкова пройшли ходою центром міста. Загалом у ході взяло участь близько 300 осіб.

Хода передувала футбольному матчу Першої ліги між СК "Дніпро-1" проти "Металіст 1925".

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Під час ходи фанати співали пісні, у тому числі Гімн України, викрикували гасла та палили піротехніку.

Хода фанатів у Дніпрі (фото: Информатор)

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Теги: Новини спорту Новини Дніпра Ультрас Футбол
Джерело: 24 Канал
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