Фани Національної збірної з футболу відвідали 350 дітей в дитячих будинках та інтернатах України

Київ – Харків – Новожеланне (Донецька обл.) – Нагуєвичі (Львівська обл.). За 5 днів фани "Вірні збірній" подолали 2 250 км, щоб відвідати 4 дитячі виховні заклади України.

Благодійні візити вболівальників "Вірні збірній" стали невід’ємною частиною культури фан-руху Національної збірної з першого матчу цього року. Так, під час виїзду на підтримку української команди до Загребу (Хорватія) фани вперше відвідали дитячий будинок з подарунками з України. Далі була зустріч з дітьми, які підростають у прийомних сім'ях в Тампере, відвідини хворих діток в лікарні Рейк'явіка та подарунки для вихованців дитячого будинку в Шкодері.

Напередодні новорічних та різдвяних свят "Вірні збірній" запланували 4 благодійні візити до дитячих виховних закладів України. Приготування тривали майже два тижні – вболівальники збирали подарунки, планували маршрут, відпрошувалися з роботи.

"Цей футбольний рік подарував мені багатьох друзів, разом ми поїздили по Європі, підтримували збірну, зривали голоси, але головне, що й поза грою ми спілкуємося й дружимо, – розповіла Олеся з Івано-Франківська. – Поїздку до діток ми запланували ще вкінці серпня. Вирішили поїхати перед Днем св. Миколая, коли діти найбільше чекають уваги та свята. Я сама пам’ятаю, як в дитинстві ми писали листи св. Миколаю, залишали їх на вікні, згадували, як вели себе протягом року, і сподівалися, що він буде добрим і здійснить всі наші бажання. Сьогодні я теж вірю в дива, але знаю, що творимо їх ми самі".

13 грудня фани відвідали дитячий центр "Місто щасливих дітей" в Києві, де переважно перебувають діти, які потрапили в складні життєві ситуації. Тут їм надають психологічну допомогу, повертають до нормального життя, а потім шукають нові сім’ї. Діти, з якими зустрілися "Вірні збірній", обожнюють футбол, проте мають змогу дивитися ігри лише по телевізору. Тому перше питання до вболівальників: як потрапити на матч? Фани пообіцяли обов’язково запросити дітей на найближчу гру збірної в Києві, а до того часу діти мають розпізнати підписи гравців збірної на м’ячі, який "Вірні збірній" подарували вихованцям центру.

Вже наступного дня вболівальники прибули в Харків, де провідали маленьких вихованців Обласного будинку дитини №3. Зараз в цьому закладі перебуває 100 дітей віком від кількох днів до 7 років. Більша частина з них покинуті батьками, або вилучені з родин, де були позбавлені належного догляду. Фани привезли дітлахам іграшки, солодощі, все для арттерапії та перших кроків у навчанні, а також засоби гігієни. Проте, головний подарунок для малюків – сама гра: нові іграшки було розібрано за кілька хвилин, а гості залучені до процесу гри.

До кінця року в цьому дитячому будинку також частково будуть замінені вікна – благодійну ініціативу фанів підтримав преміум-спонсор Національної збірної команди України з футболу компанія "Перша приватна броварня".

Далі була довга і нелегка дорога в Новожеланне – поїздом з Харкова до Дніпра та 4 години автомобілем до Новожеланного по бездоріжжю з вирвами від снарядів. Тут, всього за 40 км від Авдіївки, в Новожеланівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 39 навчаються 115 дітей з Донецької області. Більшість цих діток з повноцінних сімей, вихідні та канікули вони проводять з родиною вдома, а от навчаються тут за особливими методиками, оскільки мають порушення в фізичному чи психологічному розвитку.

Вболівальникам діти розповіли про свої захоплення, а їх чимало – ліпка, вишивання (зокрема бісером, діти мають вишиті сорочки, зроблені власними руками), танці та співи. А ще – вирощування рослин, звичайно, зі смачними плодами. Теплиця на території інтернату – місце збору кисло-солодких подарунків до Дня св. Миколая – мандаринів. А от все для творчості – пластилін, фарби, олівці, фломастери, альбоми, конструктори – подарунки фанів.

18 грудня, за день до найочікуванішого дитячого свята року, "Вірні збірній" побували в Нагуєвицькій школі-інтернаті для дітей зі зниженим зором у Львівській області. Вихованці інтернату, а це 120 дітей, – сироти та напівсироти, діти, батьки яких позбавлені батьківських прав, а також дітки, яким необхідні спеціальні умови для навчання, – ретельно готувалися до приїзду футбольних фанів, навіть запланували спеціальну концертну програму для гостей. Вболівальники привезли дітлахам чимало гостинців, проте найяскравіше очі дітей засвітилися, коли побачили м’ячі та ігри. Виявляється, спортивне дозвілля – улюблений час дітей.

"Ми були здивовані, як багато вихованці інтернату знають про українську збірну, її гравців, – сказала Оля з Червонограда. – Улюблений футболіст – Андрій Шевченко, про зустріч з ним мріють майже всі діти. Про нього нас розпитували найбільше. Якщо наступного року збірна гратиме у Львові, ми постараємося зробити все, щоб ці дітки побували на "Арені Львів".

Загалом за 5 днів фани "Вірні збірній" відвідали 375 дітей в дитячих будинках та інтернатах України.