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Фанні Ардан підтримала жінок, які зізнаються в секс-домаганнях

19:02, сьогодні 174 Читать новость на русском
Фанні Ардан
Фанні Ардан / www.gettyimages.in

Французька актриса, режисер та лауреат премії "Сезар" Фанні Ардан виступила за право людини висловлювати будь-яку думку щодо теми сексуальних домагань, але в той же час розуміти, яку вона несе відповідальність за свої слова.

Про це вона розповіла в нещодавньому інтерв'ю для "RT".

Нагадаємо, що на початку 2018 року сотня жінок, включно з французькою актрисою Катрін Деньов, підписали та оприлюднили колективний лист, в якому засудили кампанію #MeToo, спрямовану на боротьбу з сексуальними домаганнями, які розпочались після скандалу з продюсером Гарві Вайнштейном. А те, що відбувається в Голлівуді вона назвала "полюванням на відьом". Згодом, після хвилі критики, Деньов довелось вибачитись за свої висловлювання.

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Ардан нагадала, що не підписувалась би під колективним листом, однак вважає, що відмінна риса будь-якої сильної країни – це свобода слова. За словами відомої актриси, кожен може озвучити свою точку зору, але повинен вміти нести за це відповідальність.

Я вкрай рідко підписуюся під чимось. І потім, я не люблю колективні ініціативи. Я вважаю, що найцінніше – це свобода. І ми дуже пізно помічаємо, що втратили свободу. Суспільство влаштовано так, що безпека завжди протиставляється волі, і це саме по собі дуже небезпечно. Свобода – велика цінність, вона весь час вислизає, і її треба завжди відстоювати,
– пояснила 68-річна Фанні Ардан.


Фанні Ардан

Актриса додала, що незважаючи на критику на адресу Катрін Деньов, вона все одно любить і поважає її.

"Відразу можу сказати, що мені не до вподоби лінчування в пресі – це занадто примітивно. Я дуже люблю Катрін, вона відважна і вільна жінка. Люди цього не зрозуміли, особливо ЗМІ, коли заявили, що їй довелося опублікувати лист з вибаченнями. Це не вибачення, а пояснення: "Пані та панове, якщо ви мене не зрозуміли, ось що я насправді хотіла сказати...". Катрін – гуманіст, вона дуже добре розуміє життя. Так що все це було в ім'я гуманізму. Але, можливо, ми на порозі нової епохи, коли всі підуть одна проти одної", – зазначила Фанні Ардан

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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