Фантастичні рекорди: як невисокий американець підкорив світ баскетболу

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – навіть якщо ви ніколи не цікавилися баскетболом, то все одно десь чули про слем-данк. Це одна із найнеймовірніших речей у професійному спорті. Виконуючи цю вправу треба буквально покласти м'яч у баскетбольне кільце, що висить на відстані трьох метрів над землею. Сьогодні ж слем-данк встиг перетворитися на окремий вид спорту.

Також у випуску: Нащадки легендарних футболістів.