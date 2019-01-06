Фантастичні рекорди: як невисокий американець підкорив світ баскетболу
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – навіть якщо ви ніколи не цікавилися баскетболом, то все одно десь чули про слем-данк. Це одна із найнеймовірніших речей у професійному спорті. Виконуючи цю вправу треба буквально покласти м'яч у баскетбольне кільце, що висить на відстані трьох метрів над землею. Сьогодні ж слем-данк встиг перетворитися на окремий вид спорту.
Також у випуску:
Нащадки легендарних футболістів.
Джерело: 24 канал
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