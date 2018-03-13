"Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда" – з’явився перший трейлер
У мережі з'явився перший трейлер фільму "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда". Це друга частина стрічки "Фантастичні звірі і де їх шукати". Ролик опубліковано на офіційній сторінці фільму у Twitter.
На кадрах видно головних героїв стрічки, зокрема, Альбуса Дамблдора, роль якого виконує Джуд Лоу.
Також в фільмі з'явиться Джонні Депп, який грає чарівника-поганця Геллера Гріндевальда.
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Фільм вийде в прокат в листопаді 2018 року.
Джуд Лоу у ролі Альбуса Дамблдора
"Фантастичні звірі і де їх шукати" – спін-офф серії фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера. Сюжет картини розгортається за 70 років до подій поттеріани.
Джерело: 24 Канал
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