"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману

Кіно, зняте для фанатів Поттеріади, є у чому звинуватити, але й пропустити його неможливо.

Другий фільм про фантастичних звірів набирає похмурих відтінків, натякаючи, що попереду велика битва і, скоріш за все, тривала війна. Фільм про злочини Грінденвальда готує до бійні в наступних частинах (яких, до слова, планують ще три) і докладає ще декілька пазлів до величезної картини всесвіту Роулінг. Шкода, пазли не завжди добре сідають на місце.

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"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"

Як там щодо злочинів? Хочеться вірити, що вони в майбутньому, бо наразі їх не дуже видно. Кіно показує нам надто багато сюжетних ліній водночас і у цій м'ясорубці Грінденвальд з його гріхами займає зовсім не перший план. Найбільший злочин других "Фантастичних звірів" – розфокус і відсутність цільної послідовної історії. Джоан Роулінг, без сумніву, вміє писати романи. Але зі сценарієм виходить не так грандіозно. Принаймні, поки що.

Режисує фільми незмінний Девід Йейтс, і це добре. Ґрунтовна різниця між Поттеріадою і "Фантачтичними звірами" у тому, що останні знімають "без прикриття". Тобто, книг немає, а Роулінг приступає одразу до сценарію. Авторка хоче помістити у фільм стільки ж деталей, скільки містять її книжки. Вона насичує сценарій відсилками до книг про Гаррі Поттера, і якщо в кінотеатрі це спричиняє невелику розгубленість, то в форматі роману цю історію прочитати дуже хочеться. Роулінг пірнає в глибини своєї історії, щоб зобразити події минулого і показати як вони вплинули на всесвітньо відому історію Хлопчика, Який Вижив. Єдина думка, що лунає в голові: "Шкода, що вона не написала книгу". Ті, хто встиг полюбити Поттера, і книгу би купили, і в кінотеатр на її екранізацію би пішли. Ну чим не Win-Win? Але, очевидно, Роулінг дме в спину вітер дедлайнів, та настільки, що авторка готова, наприклад, помістити професорку Макгонагал в події під час яких та явно не могла бути присутньою.



"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"

Цей фільм навряд чи зможе по-справжньому зачепити когось, крім затятих фанатів Поттеріади, бо зрозуміти всі події і справді складно. Ця частина складається з багатьох рухомих сюжетних фрагментів. Багато із них рухаються безцільно. Але не піти на нього – просто гріх. Всі, хто ріс із Гаррі Поттером, не залишаться байдужі, знову потрапивши в Гогвартс і хоч би на хвилину повернувши собі тамтешнє відчуття магії. "Злочини Грінденвальда" можуть це дати.

Сам Грінденвальд в особі Джонні Деппа наштовхнувся на несприйняття серед зарубіжних критиків. Все ж, його Marylin Manson стиль з різнокольоровими очима виглядає круто і зовсім не нагадує ні Джека Горобця, ні Волдеморта. На щастя, злодії Роулінг не однакові і ризик, пов'язаний з відчуттям дежавю, можна викреслювати. Грінденвальд наразі "штовхає" промови у стилі нацистів магії, але виглядає це достатньо переконливо, щоб повірити, що наступні три частини будуть про складні часи. Цей поганець вміє створити проблеми. Джуд Лоу у ролі молодого Дамблдора виглядає чудово — виявляєтсья, ще тоді Альбус був чоловіком, який знає більше за інших, планує багато кроків наперед і, що основне, має той же вогник в очах. Окрім такого любого глядачам Едді Редмейна і компанії, знайомої нам з першої частини, додалось ще декілька хороших персонажів. Зірковому складу "Злочинів Грінденвальда" дорікати немає за що. Шкода лише, що жодна з їхніх ліній не розкривається так, як потенційно могла б.



"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда"

Надіятимемось, що Роулінг врахує всі свої помилки у роботі над наступними фільмами. Бо скільки би критики не вилилося на "Фантастичні звірі", це кіно залишається обов'язковим до перегляду і чарівним у багатьох значеннях. Перша частина "Звірів" була напрочуд гарною і показала магічний світ з нового цікавого ракурсу. Друга частина менше показує звірів, але більше говорить до фанів Поттера. Ми не рекомендуємо її хіба що тим, кому ні про що не говорить ім'я Гаррі Поттера. Але чи ще існують такі?

Рейтинг "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" на IMDb — 7,1. Вікові обмеження — 12 років.

"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда": дивіться трейлер фільму

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