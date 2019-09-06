Фантомні болі – ваші нові друзі: незламний боєць після поранення мотивує та допомагає іншим

Один загиблий військовий і сім обстрілів – такою була доба на фронті російсько-української війни. Про обстріли й підступність ворога Ілля Самойленко знає не з повідомлень у пресі. Він був важко поранений і, здавалося б, мав залишитися вдома, але після реабілітації повернувся на службу. Без руки та ока він і досі боронить Україну.

Вже рік, як Ілля продовжує служити навіть попри поранення. Він займається станом та обліком зброї та боєприпасів. А також керує та координує роту бійців.

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Каже, з гаком проводити маніпуляції зі зброєю – зручніше. Але і до долоні боєць вже пристосувався.

Такі речі робити досить зручно, питання спритності й звички. Гак краще за долоню,

– зауважив боєць.

Якби не війна – зараз Ілля завершував би навчання на колись омріяному історичному факультеті в університеті Шевченка. Туди вступив у 2014 році, але спокійно довчитися не вийшло.



Вже рік, як Ілля продовжує служити навіть попри поранення

"Коли люди мого віку вже були на війні, гинули за країну і захищали наш суверенітет, я зрозумів, що залишатися осторонь не можна. Якби я потрапив на війну раніше, то швидше зрозумів би деякі речі – що є важливе, а, що – головне", – наголосив Ілля.

Паралельно з навчанням хлопець почав займатися військовою підготовкою, а згодом інструкторством зі стрільби. Далі він уклав контракт з "Азовом". На нього чекав блискавичний кар'єрний ріст у полку. Наприкінці 2017 року Ілля вже обіймав посаду заступника командира взводу. Але війна внесла свої корективи.

Можна сказати, це великий і невдалий збіг обставин. У момент обстрілу здетонував боєприпас, який я сам встановлював. Пощастило, що я був у бронежилеті, шоломі та навушниках, це зберегло мені слух,

– додав військовослужбовець полку "Азов".



У момент обстрілу в руці Іллі здетонував боєприпас

Та все ж пошкодження були серйозними – втрата руки, правого ока, осколок у шиї. Але на цілі та переконання – це не вплинуло.

Я не залишав собі іншого вибору. Глобальна мета цієї війни – перемога. Моя участь у цій війні пов'язана з тим, що я хочу зробити свій внесок. Якщо я свій внесок ще не до кінця зробив, то мені потрібно продовжувати,

– заявив Самойленко.

Тепер, після усіх стадій реабілітації та поновлення на службі, він ділиться своїм досвідом із побратимами, які зазнали тяжких поранень у ході цієї ротації.

Сумного, звісно, але все ж досвід я можу передати людям. Наприклад, сказати: "Дивіться – це фантомні болі, вони ваші нові друзі",

– підсумував Ілля.

Каже, після реабілітації більшість військових також налаштовані на повернення. І тих, хто повернулися на війну, він називає "людьми, що зроблені з дуже твердого матеріалу".

Повне інтерв'ю про військовий шлях, поранення, мотивацію та незламність – читайте у матеріалі 24 каналу.