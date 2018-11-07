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      Фарбування волосся під пахвами: як виглядає б'юті-тренд з Instagram

      859 Читать новость на русском
      Фарбування волосся під пахвами
      Фарбування волосся під пахвами / www.wonderzine.com

      У мережі з’явився оригінальний тренд – фарбувати волосся під пахвами. А започаткувала тенденцію американська стилістка Роксі Хант.

      Все почалося з того, що Роксі запропонувала одній зі своїх клієнток пофарбувати волосся під руками в тон волоссю на голові. 

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      Жінка погодилася та ще виклала результат у мережу. Після цього багато дівчат з різних країн опублікували у соціальних мережах свої знімки з кольоровим волоссям під пахвами, а дехто навіть зробив стилізовану зачіску.

      Роксі Хант

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Pomme Bluesky (@pommebluesky)

      Теги: LifeStyle Краса
      Джерело: 24 Канал
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