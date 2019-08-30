13:37
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Фармацевтична компанія "Фармак" продовжує боротьбу за власний бренд "Корвалол Corvalolum"

      Нова тема 42 Читать новость на русском

      Боротьба за бренд триває. Господарський суд Києва розпочав повторний розгляд справи щодо захисту унікальності торгової марки "Корвалол Corvalolum".

      Цю назву компанія "Фармак" зареєструвала в Україні ще у 1993 році. Препарат було визнано добре відомим, проте конкурент на ринку – фармацевтична компанія "Дарниця" почала випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця".

      Як в Україні, так і в 14, якщо я не помиляюсь, країнах наших експортних ринків, де наше позначення зареєстровано і виключно "Фармак" продає свій продукт під торговою маркою "Корвалол",
      – сказав адвокат, представник компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

      Сьогодні відбулось підготовче засідання повторного розгляду справи. Під час нього задовольнили клопотання обох сторін. А розгляд справи перенесено у зв'язку з необхідністю розгляду наданих матеріалів.

      "Було заявлене клопотання про залучення "Фармака" у якості співвідповідача по даній справі. Це клопотання було задоволено і було задоволено клопотання "Фармака" щодо долучення до матеріалів справи результатів соціологічного дослідження щодо обізнаності споживачів із позначення "Корвалол Corvalolum". Це доказ, який суд буде оцінювати на рівні з іншими доказами. І ми сподіваємось на об'єктивне і справедливе рішення", – зазначив адвокат, представник компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

      Наступне засідання відбудеться вже 4-го вересня.

      blog_ava
      Топ-трансфери літа 2019: онлайн
      сьогодні
      8504
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Оксана Маркарова: що відомо про одного з двох "старих міністрів"
      сьогодні , 13:30 Оксана Маркарова: що відомо про одного з двох "старих міністрів"
      Яніна Ткачук 8225
      Україна-Австрія: чому дружби не було і хто в цьому винен?
      сьогодні , 13:04 Україна-Австрія: чому дружби не було і хто в цьому винен?
      249
      Шокуючі рішення українських суддів: скільки отримують грошей з податків українців
      сьогодні , 13:00 Шокуючі рішення українських суддів: скільки отримують грошей з податків українців
      Віталій Шабунін 316
      Россия не изменится: новой власти следует снять "розовые очки"
      сьогодні , 12:30 Россия не изменится: новой власти следует снять "розовые очки"
      Павло Казарін 284
      Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      сьогодні , 12:15 Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      Ірина Поліщук 3219
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук