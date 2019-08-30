Фармацевтична компанія "Фармак" продовжує боротьбу за власний бренд "Корвалол Corvalolum"

Боротьба за бренд триває. Господарський суд Києва розпочав повторний розгляд справи щодо захисту унікальності торгової марки "Корвалол Corvalolum".

Цю назву компанія "Фармак" зареєструвала в Україні ще у 1993 році. Препарат було визнано добре відомим, проте конкурент на ринку – фармацевтична компанія "Дарниця" почала випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця".

Як в Україні, так і в 14, якщо я не помиляюсь, країнах наших експортних ринків, де наше позначення зареєстровано і виключно "Фармак" продає свій продукт під торговою маркою "Корвалол",

– сказав адвокат, представник компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

Сьогодні відбулось підготовче засідання повторного розгляду справи. Під час нього задовольнили клопотання обох сторін. А розгляд справи перенесено у зв'язку з необхідністю розгляду наданих матеріалів.

"Було заявлене клопотання про залучення "Фармака" у якості співвідповідача по даній справі. Це клопотання було задоволено і було задоволено клопотання "Фармака" щодо долучення до матеріалів справи результатів соціологічного дослідження щодо обізнаності споживачів із позначення "Корвалол Corvalolum". Це доказ, який суд буде оцінювати на рівні з іншими доказами. І ми сподіваємось на об'єктивне і справедливе рішення", – зазначив адвокат, представник компанії "Фармак" Дмитро Таранчук.

Наступне засідання відбудеться вже 4-го вересня.