Фатальна ДТП на Одещині: машина пішла під лід
23:44, 17 січня 1577 Читать новость на русском
Між селами Некрасівка і Кислиця, що на Одещині, сталася аварія – авто з'їхало з дороги та провалилось у канал.
Про це повідомив глава Кілійського райради Павло Бойченко, передає "Думская".
Автомобіль ВАЗ-2106 з'їхав з дороги і пішов під воду. Водій потонулих "Жигулів" дивом врятувався. За словами чоловіка, через ожеледицю автомобіль знесло з дороги в канал.
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Він не зміг впоратись з керуванням, авто пішло під лід – водій намагався відкрити двері, але заважав тиск води. На щастя, йому вдалося відкрити вікно і врятуватися.
Авто пішло під лід внаслідок ДТП на Одещині
Авто пішло під лід внаслідок ДТП на Одещині
Джерело: 24 Канал
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