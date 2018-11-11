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      Фатальна жінка: Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ на зустрічі у Катарі

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      Дженніфер Лопес
      Дженніфер Лопес / Instagram

      Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, яка відвідала Катар, кожним своїм виходом дедалі більше вражає прихильників. 49-річна зірка може похизуватися не лише чудовою фігурою, а й відмінним стилем.

      Для виходу у столиці Катару, Досі Дженніфер продемонструвала стильний look, надихнувши світових модниць на нові експерименти в образах. Новий знімок Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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      Лопес позує у гольфі винного кольору і капелюхом у тон з білою стрічкою. Свій look співачка доповнила білими штанами із завищеною талією і геометричною маленькою сумкою. На обличчі зірки – яскрава насичено-червона помада та сонцезахисні окуляри.

      "Їду додому, дякую кожному, хто здійснив нашу подорож у Катар", – повідомила прихильників Джей Ло.

      Шанувальники у мережі залишилися у захваті від останнього фото Дженніфер і засипали її компліментами у коментарях. "Виглядаєш неймовірно", "Ти зараз у найкращій формі за своє життя", – пишуть користувачі.

      Дженніфер Лопес
      Дженніфер Лопес / Instagram

       

      Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес Катар
      Джерело: 24 канал
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