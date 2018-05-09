Фаворитка Євробачення 2018 назвала свою головну мету
Співачка Netta, яка цього річ представляє на Євробаченні Ізраїль, каже, що її головна мета це далеко не перемога в конкурсі.
Співачка Netta, яка вийшла до фіналу Євробачення, запевнила, що головне для неї – достукатися до найбільшої кількості меломанів.
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Я хочу робити свою роботу щонайкраще, хочу надихати щонайбільше людей, достукатися до щонайбільшої кількості сердець, наскільки можу це зробити. І якщо мені це вдасться, це буде дивовижно для мене і для мене це перемога,
– цитує співачку "Укрінформ".
Раніше європейські букмекери називали Netty можливою переможницею Євробачення-2018.
Джерело: 24 Канал
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