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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Фаворитка Євробачення 2018 назвала свою головну мету

6357 Читать новость на русском
Netta
Netta / mad.tv

Співачка Netta, яка цього річ представляє на Євробаченні Ізраїль, каже, що її головна мета це далеко не перемога в конкурсі.

Співачка Netta, яка вийшла до фіналу Євробачення, запевнила, що головне для неї – достукатися до найбільшої кількості меломанів.

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Я хочу робити свою роботу щонайкраще, хочу надихати щонайбільше людей, достукатися до щонайбільшої кількості сердець, наскільки можу це зробити. І якщо мені це вдасться, це буде дивовижно для мене і для мене це перемога,
– цитує співачку "Укрінформ".

Раніше європейські букмекери називали Netty можливою переможницею Євробачення-2018.

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика
Джерело: 24 Канал
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