Файне Місто-2018: "експансія" фінів в Україну

Тернопіль цього року вшосте привітає у себе фестиваль Файне Місто – територію вільних людей. За час існування фесту на його сцені вже встигли побувати зірки світового масштабу. У 2018 буде не менш грандіозно. Причому цього року очолюють лайн-ап фестивалю відразу два музичних колективи з Фінляндії.

Про подробиці виступів найіменитіших музикантів цьогорічного фесту в ексклюзивному коментарі сайту "24" розповів один із організаторів фестивалю "Файне Місто" Ростислав Плахцінський.

Він розповів, зокрема, що "Файне Місто" має чимало "плюсів", на які звертають увагу запрошені хедлайнери.

У першу чергу, це виступи таких легенд світової сцени, як Poets of the Fall, Skindred, Guano Apes та багато інших. Окрім того, наш фестиваль увійшов в асоціацію європейський фестивалів EFFE, що є вагомим показником для світових артистів,

– відзначив Плахцінський.

Україна любить фінських музикантів

Насправді, відзначив організатор, складніше було обрати хедлайнера, щоб був до вподоби відвідувачам фестивалю. Працюють на Файному тут, як зазвичай: контактують із менеджерами хедлайнерів і чекають підтвердження їхнього гастрольного графіку.

Ми точно знаємо, що виступи Rasmus, Taria, Oomph будуть незабутніми як для відвідувачів фестивалю, так і для України. Кожен хедлайнер обов’язково виконає хіти, які принесли їм світове визнання і які обожнюють їх фанати. Повний плейлист ми ще чекаємо, але з того переліку, що маємо наразі, можемо казати, що це буде потужно,

– уточнив Плахцінський.

Фіни "наступають"

Чому так багато фінів? – запитав сайт "24". На що отримали нагадування – минулого року на Файному теж виступав фінський колектив Poets of the Fall.

"При виборі хедлайнерів ми враховуємо побажання наших відвідувачів і так є, що вони спрямовані на фінські колективи. Також завжди намагаємося брати гурти з інших країн. Наприклад, цього року один з хедлайнерів – це німецький колектив Oomph! Та й на інших сценах у нас представлені різні країн", – розповів Ростислав Плахцінський.

Тарья любить Україну

Виступ у Києві Tarja Turunen у грудні минулого року був спеціальною різдвяною програмою, а на Файному Місті буде фестивальний сет з кращих хітів, запевнив організатор.

"Ми вже бачимо по реакції наших відвідувачів, що не прогадали, і на неї з нетерпінням чекають тисячі шанувальників", – відзначив Плахцінський.

Ще б пак! Tarja Turunen – це голос із топ-5 академічних вокалів світу. Це голос, який охоплює три октави в регістрі ліричного сопрано. Саме цей голос був окрасою гурту Nightwish до 2005 року. І цей голос ми наживо почуємо 20 липня на Main Stage фестивалю Файне Місто.

Щодо інших іменитих хедлайнерів Файного Міста-2018 – Rasmus та Oomph! – ці хлопці також не вперше в Україні. І ви зможете насолодитися їхніми вражаючими виступами цього літа, відвідавши Файне Місто у Тернополі. Квитки на фестиваль є тут.