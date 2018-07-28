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"Файне місто"-2018: найзахопливіші виступи музикантів

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Хто "запалював" "Файне місто"
Хто "запалював" "Файне місто" / Vova Moon

Фестиваль "Файне місто" у Тернополі своєю шаленою енергетикою цього року зарядили такі світові "монстри" як The Rasmus, Tarja та OOMPH! Але не тільки вони залишили в душах меломанів розсип яскравих вражень.

Ми запитали у фестивальників і склали на основі їхніх відгуків і наших особистих вражень топ найвдаліших і найочікуваніших виступів цьогорічного "Файного міста".

The Rasmus

Прихильники "расмусів" на фесті склали дві категорії меломанів: хто закоханий у їхню оксамитово-терпку містичну романтику ще з 8-9-10 класу та ті, хто власне на фесті відкрили гурт для себе.

Файне-2018, Расмус
The Rasmus викладалися на 200%

Але всі глядачі-слухачі зауважили повну самовіддачу музикантів на сцені, їм відразу віриш, і хочеться піти слідом в ті далі, в які кличе музика.

Файне-2018, Расмус
The Rasmus були в захопленні від файної публіки

Словом, у гурту тепер значно побільшало українських фанів. Це й самі "расмуси" відчули: "Thank you for the Looooove!" – написали The Rasmus після виступу на "Файному місті".

The Rasmus для "Файного" з любов'ю

Oomph!

Потужні німецькі хлопці підтвердили своє амплуа нищівного харизматичного драйву на сцені: під них хотілося постійно танцювати, стрибати, відриватися. Вони запалили і кайфанули, як ніхто!

Файне-2018
Під Oomph! хочеться відриватися до бескінечності

"Справжня німецька музична машина", – сказав один із фестивальників, зізнавшись, що вперше відкрив для себе "умфів", і це одне з неймовірних відкриттів "Файного"-2018.

Файне-2018 Oomph!
Dero з Oomph! – як завжди невтомний, яскравий і драйвовий

Як "запалювали" Oomph!

Tarja

Ніжна, лірична, зваблива, гостра, нещадна, потужна, драйвова – це все про Тарью. Вона різна і в цьому її "родзинка".

Файне-2018, Тарья
На "Файному" Tarja постала в суворому шкіряно-рокерському образі

Тарья досить частий гість на українських концертних і фестивальних майданчиках. І це прекрасно. І ми хочемо ще!

Файне-2018, Тарья
Завжди бажана гостя Tarja

Onuka

Наталія з компанією вже давно стали іконою музичної моди, смаку та автентики. Onuka обожнюють тисячі українських меломанів. І "Файне місто" просто стало ще одним доказом цього.

Файне-208, Онука

Якщо ви бували на її концертах – вам не треба нічого роз'яснювати. Якщо не бували – ми спробували передати у фото та відео енергетику і драйв не схожої ні на кого музики Onuka.

Файне -2018, Онука

Onuka завдала фанам кайфу

Vivienne Mort

Колись на одному з фестів кілька років тому після свого виступу фронт-вумен "вівьєн-мортів" Даніела сказала, дивлячись на натовп прихильників під сценою: "Тепер я знаю, що моя музика цікава і потрібна". О, так!

Ви ніколи не сплутаєте Vivienne Mort ні з ким, всього раз їх почувши. Від цієї музики шаленіють, впадають в транс, сміються і плачуть і підлітки, і дорослі чоловіки (на власні очі бачили!). Vivienne Mort – це щира непідробна емоція на сцені. Вона розповідає у музиці про те, що їй і самій болить. Це нова українська музика, якої хочеться більше, і якою хочеться ділитися зі світом.

Лірична і щира Даніела та Vivienne Mort

Bloom Twins

Перспективність дівчат-близнючок родом з Київщини вже визнали у Великій Британії – саме там музикантки нині живуть і працюють, і, власне, Bloom Twins – британський гурт. Вони створюють дуже якісну і небанальну музику – дарк-поп за їхнім власним визначенням.

Дарк-поп від Bloom Twins

Незважаючи на досить юний вік, артистки вже вміють запалити багатотисячну публіку. Ну, і саме тому, що вони українки за походженням – на "Файному" їх полюбили ще більше. І продовжать любити далі.

Файне місто Блум твінс
Українські британки Bloom Twins  

Хамерман Знищує Віруси

Ці хлопці цього року навели "шелесту" на фестивалі PortoFranko у Івано-Франківську – після їхнього виступу місцевий мер взявся сцену освячувати, серйозно! 

"Файне" не таке "зашорене", як деякі мери, тому "хамерманів" радо вітали, відривались і кайфували під їхню музику. Костюми, як і завжди у цих артистів, були неперевершені, і "в десяточку". "Музична інквізиція" – так вони себе назвали. 

Хамерман Знищує Віруси в ролі "музичної інквізиції"

Читайте також: "Файне місто"-2018: чим потішили, вразили, а чим – розчарували

Фото: Григорій Дуброва, Vova Moon

ВІдео: Мирослав Ксьонз

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України LifeStyle Музика Фестивалі Публікації
Джерело: 24 канал
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