Файне Місто запрошує у віртуальний тур

Цьогоріч організатори фестивалю Файне Місто потурбувалися про Файних Людей (майбутніх відвідувачів фестивалю) – і презентувати віртуальний тур по Файному Місту, а не звичайну мапу – щоб краще орієнтуватися у фестивалі ще до того, як на нього потрапите.

Гуляти по фестивалю можна вже зараз, відвідавши цю сторінку. Тут ви знайдете розміщення всіх фестивальних об'єктів, опис локацій, програму та ще багато цікавого.

А зустрітися в офлайні, послухати безліч прекрасної музики, взяти участь у фестивальних заходах можна буде 19 липня на Території Вільних Людей.

До 7 червня організатори пообіцяли опублікувати повну програму фестивалю.

Деталі про фестиваль, одноденні та квитки на всі дні фестивалю, абонементи в платне наметове містечко, паркінг можна придбати на сайті фесту.

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