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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Файне Місто запрошує у віртуальний тур

117 Читать новость на русском
Погуляти Файним містом можна віртуально
Погуляти Файним містом можна віртуально / Промо фестивалю

Цьогоріч організатори фестивалю Файне Місто потурбувалися про Файних Людей (майбутніх відвідувачів фестивалю) – і презентувати віртуальний тур по Файному Місту, а не звичайну мапу – щоб краще орієнтуватися у фестивалі ще до того, як на нього потрапите.

Гуляти по фестивалю можна вже зараз, відвідавши цю сторінку. Тут ви знайдете розміщення всіх фестивальних об'єктів, опис локацій, програму та ще багато цікавого.
А зустрітися в офлайні, послухати безліч прекрасної музики, взяти участь у фестивальних заходах можна буде 19 липня на Території Вільних Людей.

До 7 червня організатори пообіцяли опублікувати повну програму фестивалю.

Деталі про фестиваль, одноденні та квитки на всі дні фестивалю, абонементи в платне наметове містечко, паркінг можна придбати на сайті фесту

Читайте також: Файне Місто і революція: чим дивуватиме фестиваль у 2018-ому

Теги: Новини України Фестивалі Музика Новини культури
Джерело: 24 канал
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