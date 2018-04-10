ФБР провело обшуки в особистого юриста Трампа

В офісі юриста президента США Дональда Трампа – Майкла Коена провели обшуки працівники ФБР.

Про це пише The Hill.

Обшук частково пов'язаний з розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки оточення Трампа з Росією і передбачуване російське втручання у вибори президента США.

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ЗМІ зазначають, що у юриста вилучили переписку Коена з Дональдом Трампом, а також документи, пов'язані з виплатою 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс.

При цьому за інформацією джерела CNN Трамп заздалегідь знав, що в офісі Коена пройде обшук, і дивився репортажі про це по телевізору.