ФБР провело обшуки в особистого юриста Трампа
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В офісі юриста президента США Дональда Трампа – Майкла Коена провели обшуки працівники ФБР.
Про це пише The Hill.
Обшук частково пов'язаний з розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки оточення Трампа з Росією і передбачуване російське втручання у вибори президента США.
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ЗМІ зазначають, що у юриста вилучили переписку Коена з Дональдом Трампом, а також документи, пов'язані з виплатою 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс.
При цьому за інформацією джерела CNN Трамп заздалегідь знав, що в офісі Коена пройде обшук, і дивився репортажі про це по телевізору.
Джерело: 24 Канал
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