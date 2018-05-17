ФБР вело таємне розслідування зв'язків Трампа з Росією ще до початку виборів у США, – NYT

За 100 днів до президентської кампанії у США у 2016 році ФБР розпочало таємну операцію, результати якої заклали фундамент розслідування щодо потенційної змови штабу Дональда Трампа з Росією.

Про це пише The New York Times.

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Як зазначається, влітку 2016 року, ФБР відправило в Лондон декілька своїх агентів із секретною місією. Завданням розвідників була зустріч із послом Австралії, у якого були докази того, що один із радників Дональда Трампа-молодшого заздалегідь знав про втручання Росії у вибори в США.

"Вищі австралійські чиновники порушили дипломатичний протокол і дозволили послу Олександру Даунеру описати свою зустріч із радником передвиборного штабу Трампа Джорджем Пападопулосом", – йдеться у статті.

Звіт агентів ФБР ліг в основу справи, яка рік тому стала розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера про вплив Росії на американські вибори 2016-го року, уточнюють журналісти.

Але тоді невелика група співробітників ФБР знала його лише за кодовою назвою "Ураган перехресного вогню",

– додає видання.

У перші місяці ФБР вело розслідування щодо чотирьох помічників кампанії Трампа: Майкла Флінна, Пола Манафорта, Картера Пейджа та Джорджа Пападопулоса. ФБР хотіло швидко дізнатися, чи впливав російський уряд на кампанію Трампа. Один із варіантів, який розглядався співробітниками бюро – допит членів передвиборного штабу про їхні контактах із Кремлем, зауважується далі.

"За словами двох колишніх співробітників ФБР, це (розмова із помічниками Трампа – "24") обговорювалося, але не було здійснено, тому що допит свідків або запит про надання документів міг зробити розслідування публічним, а саме цього у розпал президентських перегонів спецагенти намагалися уникнути", пояснюють автори публікації.

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В кінці жовтня 2016 року у ФБР визнали, що ведуть розслідування, але закликали до стриманості. За два тижні до інавгурації Трампа високопоставлені співробітники спецслужб проінформували главу Білого дому про атаки російських хакерів і про те, що Путін намагався посіяти хаос на виборах, послабити Клінтон і допомогти президенту США виграти.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року видання The New York Times повідомило, що розслідування про ймовірні зв'язки штабу Дональда Трампа з Росією почалося після "наводки" з Австралії. Так, у травні 2016 року помічник Трампа Джордж Пападопулос у розмові з верховним комісаром Австралії в Британії Олександром Даунером обмовився, що Москва збирає компромат на кандидата у президенти США від демократів Гілларі Клінтон. Згодом Австралія повідомила про цю подію ФБР.