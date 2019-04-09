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      ФБР відповіло на запит журналістів щодо розслідування проти Коломойського

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      Чи існує розслідування ФБР проти Ігоря Коломойського
      Чи існує розслідування ФБР проти Ігоря Коломойського / Politeka

      Журналісти надіслали запит до Федерального бюро розслідувань США з питанням, чи існує у справах бюро розслідування проти українського олігарха Ігоря Коломойського. І з ФБР надійшла оперативна відповідь.

      Речник ФБР Тіна Джагерсон у листі до "Радіо Свобода" пояснила, що "відповідно до політики Міністерства юстиції США Федеральне бюро розслідувань країни не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування".

      Читайте також: Які стосунки мають Зеленський та Коломойський: вражаюче розслідування

      Звідки інформація про розслідування ФБР проти Коломойського?

      Видання The Daily Beast 7 квітня 2019 року з посиланням на свої джерела написало, що ФБР вивчає діяльність українського бізнесмена та мільйонера Ігоря Коломойського. Зокрема, мовилося про відмивання грошей. За інформацією видання, розслідування триває вже досить давно та має масштабний характер.

      Тим часом адвокат Коломойського Майк Салліван будь-яку інформацію такого гатунку заперечує: "Коломойський – бізнесмен. Крапка. Його банк захопив уряд, стверджуючи, що банк був на межі катастрофи. Ця інформація виявилася хибною".

      Як до Коломойського ставляться в Україні?

      У березні 2019 року Ігор Коломойський потрапив до списку "Миротворця". Серед причин – громадянство інших країн, політичні маніпуляції та дестабілізація суспільного життя в Україні, організація поширення завідомо неправдивої інформації на підконтрольному телеканалі. 

      За даними "Миротворця", у 2014 році Коломойський продавав паливо ЗСУ за завищеною ціною. У 2017 році бізнесмена звинуватили в незаконному виведенні двох мільярдів доларів з "ПриватБанку".

      До слова, 8 квітня Ігор Коломойський заявив, що не планує повертати собі націоналізований "ПриватБанк", але щодо втраченого капіталу у 2 мільярди доларів після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

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      Теги: Новини США Новини України Ігор Коломойський Гроші Бізнес Приватбанк Розслідування
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