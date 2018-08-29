ФБР "зливало" інформацію журналістам для виправдання стеження, – ЗМІ

Працівники Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки надавали журналістам конфіденційну інформацію задля того, щоб на підставі їхніх публікацій вимагати дозволу на встановлення стеження за певними людьми.

Про це під час закритих слухань заявив спецагент Джонатан Моффа, повідомляє Fox News.

Так, він переконує, що в 2016 році такі методи використовувалися для стеження за президентом США Дональдом Трампом і витоки, зокрема, торкнулися досьє з компрометуючими матеріалами.

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Моффа додав, що такі методи ФБР постійно практикувалися і цій службі, проте особливо часто вони почали застосовуватися у період, коли головою ФБР був Джеймс Комі.

Видання зазначає, що відповідну заяву спецагент зробив, відповідаючи на запитання про встановлення стеження за екс-радником передвиборного штабу Трампа Картером Пейджем.