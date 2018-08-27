Федералізації України не буде: Порошенко зробив важливу заяву

Президент України Петро Порошенко вкотре наголосив на унітарному устрої України, і заявив, що про федералізацію держави не може бути й мови.

Про це глава держави сказав під час відкриття заводу "Східний" групи компаній Agrofusion з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, що на Миколаївщині.

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"Україна – унітарна держава, ми не допустимо жодної федералізації у ключових елементах функціонування держави. Але завдяки програмі децентралізації ми даємо величезні права місцевим громадам і скорочуємо відстань між людиною і владою", – наголосив Порошенко.

Окрім того, український президент додав, що нині 51% зведеного бюджету країни складають місцеві бюджети.

Україна – унітарна держава, ми не допустимо жодної федералізації у ключових елементах функціонування держави. Але завдяки програмі децентралізації ми даємо величезні права місцевим громадам і скорочуємо відстань між людиною і владою pic.twitter.com/BOGRRIECSL — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2018 г.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що децентралізація відповідає інтересам українців, і вона стала "щепленням" від федералізації, у зв'язку з чим цей курс буде незмінним.