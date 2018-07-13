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Федерація футболу на чолі з Павелко "кинула" УЄФА на майже 1 мільйон доларів

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Долари
Долари / tsn.ua

Завод по виробництву штучних покриттів для футбольних полів "ФФУ Продакшн", який належить Федерації футболу, яку очолює нардеп від БПП, главою бюджетного комітету Верховної Ради Андрієм Павелко, був побудований за корупційною схемою – із завищенням вартості закуповуваного устаткування і виведенням коштів через офшорну компанію.

Дані висновки випливають з аналітичного огляду, опублікованого в блозі глави PR-департаменту в траблшутінгової компанії Underdog The UnLawyers Ірини Ковальчук.

В ході аналізу листувань функціонерів ФФУ, які потрапили в мережу, було відзначено: згідно з викладеним на сайті Anonymous архівом е-пошти функціонерів ФФУ, на закупівлю обладнання для заводу Федерація отримала від УЄФА кредит на 4 млн євро.

"Керівництво ФФУ гроші отримало і провернули схему: "постачальник-офшор-покупець", внаслідок чого вартість обладнання для заводу в офшор з ОАЕ – S.D.T. FZE – вийшла на 700 тисяч доларів більше, ніж було б при прямій купівлі у постачальника", – йдеться в заяві.

При цьому наголошується: схема з закупівель офшором обладнання у австрійської компанії ЕСО Green за 2,999 млн доларів і продажем його ФФУ вже за 3,791 млн доларів була розроблена "іменитою юридичною компанією Moris Group", про що свідчить "вже підписаний ФФУ скан договору", відправлений її юристом офшорній фірмі, на яку виводилися гроші.

Нагадаємо, раніше журналіст Світлана Крюкова заявила про відмову Павелко віддавати державі близько 200 млн гривень, взятих в кредит у держбанку.

Теги: УЄФА
Джерело: 24 Канал
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