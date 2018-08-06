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Федерація шахів України виступила проти ставленика Кремля

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Віктор Капустін
Віктор Капустін

Федерація шахів України (ФШУ) на виборах президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) підтримуватиме кандидатуру Георгіоса Макропулоса (Греція). Про це повідомив у своєму відкритому листі президент ФШУ Віктор Капустін.

Вибори президента ФІДЕ відбудуться 3 жовтня 2018 року на Конгресі в Батумі. На посаду претендують три кандидати – в.о. президента ФІДЕ Георгіос Макропулос (Греція), колишній віце-прем'єр-міністр Росії Аркадій Дворкович і відомий гросмейстер Найджел Шорт (Англія). Попередній президент ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов (Росія) відсторонений від виконання обов'язків за порушення Кодексу етики ФІДЕ.

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Зараз тривають передвиборчі перегони, які супроводжуються численними гучними скандалами, шантажем і спробами підкупу. Така ситуація може суттєво влинути на чесність, прозорість і, як наслідок, результати виборів. Саме тому президент ФШУ Віктор Капустін звернувся з відкритим листом до світової шахової громадськості.

У своєму листі Віктор Капустін нагадав про негативні наслідки діяльності Ілюмжинова і заявив, що Дворкович, у разі обрання на пост президента, продовжуватиме справу попередника, і ФІДЕ стане "корпорацією, де головним акціонером буде путінська Росія, а вибори президента ФІДЕ на кілька десятиріч перетворяться на фікцію, як це власне сталося з президентськими виборами в самій Росіі".

Президент ФШУ нагадав про численні факти спроб підкупу і тиску з боку Дворковича та його прихильників на низку національних федерацій, а також про те, що кандидат від Росії перебуває в "чорних списках".

Дворкович включений до попереднього санкційного списку Казначейства США, що опублікований 30 січня 2018 року, – пише Капустін. – А це означає, що санкції проти нього можуть бути застосовані в будь-який момент. Така перспектива, м'яко кажучі, не піде на користь світовим шахам.

Саме тому глава ФШУ закликає підтримати на виборах президента ФІДЕ Макропулоса. "Я повністю усвідомлюю, що кандидатура виконуючого обов'язки президента ФІДЕ Георгіоса Макропулоса може викликати неоднозначну реакцію з боку деяких наших колег, включно з командою пана Шорта, – відзначає Капустін у своєму листі. – Однак, зважаючи на поточну ситуацію і будучи реалістом, я маю констатувати, що тільки пан Макропулос зможе захистити незалежність ФІДЕ і протистояти спробам поглинання ФІДЕ з боку Росіі".

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Теги: Новини України Новини спорту Шахи
Джерело: 24 канал
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