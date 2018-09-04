Федерер сенсаційно вилетів у чвертьфіналі US Open-2018

Швейцарський тенісист Роджер Федерер вилетів з US Open в 4-му раунді, поступившись австралійцю Джону Міллману – 3:6, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3).

Тенісисти провели на корті 3 години і 38 хвилин. За цей час австралієць виконав 8 подач навиліт, 1 раз помилився при введенні м'яча в гру і виграв 3 гейми на прийомі. У свою чергу Федерер зробив 13 ейсів, допустив 10 подвійних помилок, а також реалізував 3 брейк-поінти.

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За вихід до півфіналу Відкритого чемпіонату США Міллман посперечається з сербом Новаком Джоковичем, посіяним під шостим номером. US Open-2018 завершиться 9 вересня. Чинним переможцем змагань є іспанський тенісист Рафаель Надаль.

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