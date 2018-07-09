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Федерер вийшов до чвертьфіналу Wimbledon

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Швейцарський тенісист Роджер Федерер не віддав жодного сету суперникам на шляху до чвертьфіналу Wimbledon.

Легендарний тенісист Роджер Федерер першим із учасників цьогорічного Wimbledon оформив вихід до чвертьфіналу турніру. Він крокує турнірною сіткою без втрат. Не віддав перемоги й французу Манаріно – 6:0, 7:5, 6:4.

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По дорозі до 1/4 фіналу Федерер переміг свій же світовий рекорд, вигравши уже 176 матч на трав’яному покритті.

Для фанатів великого Роджера феєричний виступ на Wimbledon уже давно не є одкровенням, чого не скажеш про шанувальників Кікі Бертенс. Голландська тенісистка відправила додому уже другу суперницю із топ-десять світового рейтингу.

Слідом за Венус Вільямс, зброю несподівано склала і восьма ракетка світу Кароліна Плішкова – 6:3, 7:6.

Нагадаємо, 18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська стала переможницею престижних змагань категорії ITF, що проходили на кортах у Римі.

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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