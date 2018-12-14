Федецький: Колись на "Україні" кожен суперник за щастя сприймав здобуте одне очко

Захисник "Карпат" Артем Федецький прокоментував 6-матчеву домашню серію поразок львівського клубу.

За словами Артема, він не може назвати причини, але переконаний, що будь-якій серії приходить кінець.

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Знову згадую про той час, коли я розпочинав свою кар’єру у Львові. На "Україні" кожен суперник за щастя сприймав здобуте одне очко. Чому зараз така серія? Я взагалі дізнався про неї після поразки чернігівській "Десні". Мені важко назвати причини. Перед вболівальниками навпаки хочеться краще зіграти. У спорті буває всяке. Ставлення хлопців до роботи не змінюється – усі віддають себе на тренуваннях та в іграх. Будь-яким серіям рано чи пізно приходить кінець,

– сказав Артем в інтерв'ю клубному сайту.

Разом з тим, Федецький заявив, що не може назвати першу половину сезону дуже доброю. "У нас були різні матчі: і хороші, і не дуже. Бувало, наприклад, таке, як в поєдинку з "Динамо", коли результат на табло трохи не відповідає тому, що відбувалося на полі", – сказав футболіст.

Нагадаємо, нещодавно "Карпати" покинув головний тренер Жозе Мораїш, тому що його контракт викупив південнокорейський клуб "Чонбук Хюндай Моторс".

Після 18-ти турів чемпіонату України "Карпати" посідають 10 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 17 очок.

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