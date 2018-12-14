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      Федецький: Колись на "Україні" кожен суперник за щастя сприймав здобуте одне очко

      213 Читать новость на русском
      Артем Федецький
      Артем Федецький / fckarpaty.com

      Захисник "Карпат" Артем Федецький прокоментував 6-матчеву домашню серію поразок львівського клубу.

      За словами Артема, він не може назвати причини, але переконаний, що будь-якій серії приходить кінець.

      Читайте також: "Динамо" розгромило "Карпати", Циганков оформив хет-трик: відео голів

      Знову згадую про той час, коли я розпочинав свою кар’єру у Львові. На "Україні" кожен суперник за щастя сприймав здобуте одне очко. Чому зараз така серія? Я взагалі дізнався про неї після поразки чернігівській "Десні". Мені важко назвати причини. Перед вболівальниками навпаки хочеться краще зіграти. У спорті буває всяке. Ставлення хлопців до роботи не змінюється – усі віддають себе на тренуваннях та в іграх. Будь-яким серіям рано чи пізно приходить кінець,
      – сказав Артем в інтерв'ю клубному сайту.

      Разом з тим, Федецький заявив, що не може назвати першу половину сезону дуже доброю. "У нас були різні матчі: і хороші, і не дуже. Бувало, наприклад, таке, як в поєдинку з "Динамо", коли результат на табло трохи не відповідає тому, що відбувалося на полі", – сказав футболіст.

      Нагадаємо, нещодавно "Карпати" покинув головний тренер Жозе Мораїш, тому що його контракт викупив південнокорейський клуб "Чонбук Хюндай Моторс".

      Після 18-ти турів чемпіонату України "Карпати" посідають 10 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 17 очок.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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