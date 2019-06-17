15:17
17 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Фельдшер намагався пронести наркотики у СІЗО: поліція його затримала – фото

      222 Читать новость на русском
      Фельдшер намагався пронести наркотики у СІЗО: поліція його затримала
      Фельдшер намагався пронести наркотики у СІЗО: поліція його затримала / kyiv.npu.gov.ua

      У Києві правоохоронці затримали фельдшера. Він намагався пронести до слідчого ізолятора марихуану та метадон.

      Чоловік сховав накротики у футлярі від окулярів та у пачці цигарок, повідомили у поліції Києва.

      Було й таке: Поліція принесла на брифінг 300 кілограмів героїну: фото та відео

      Під час поверхневого огляду у 45-річного зловмисника знайшли 4 пакунки з марихуаною та 20 згортків метадону. За цінами "чорного" ринку, вартість вилучених наркотиків становить понад 40 тисяч гривень.

      Чоловік хотів продати марихуану та метадон ув’язненим.

      поліція марихуана фельдшер сізо наркотики
      Поліція вилучила знайдені наркотики

      Наразі правоохоронці встановлють обставини події, а чоловіка уже затримали. Якщо вину зловмисника доведуть, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

      Цікаво: Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка

      blog_ava
      Штайнмаєр: Надії на партнерство із Росією зазнали краху
      сьогодні
      7260
      Теги: Новини України Поліція Наркотики Новини Києва СІЗО Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Смертельні ДТП за участі Зайцевої та авто Димінського: гучні справи по-тихому закривають
      сьогодні , 13:00 Смертельні ДТП за участі Зайцевої та авто Димінського: гучні справи по-тихому закривають
      Тетяна Мартинюк 762
      Трамп зустрінеться з Путіним на G-20, і це вдарить по Україні, – US News
      сьогодні , 12:04 Трамп зустрінеться з Путіним на G-20, і це вдарить по Україні, – US News
      Світові Медіа 6107
      Выборы в Украине – бессмысленные и беспощадные
      сьогодні , 09:10 Выборы в Украине – бессмысленные и беспощадные
      Блог Медіа 1658
      Головні новини 16 червня: вибух у Києві, таємниче зникнення дівчинки на Одещині
      сьогодні , 09:02 Головні новини 16 червня: вибух у Києві, таємниче зникнення дівчинки на Одещині
      4785
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      16 червня , 22:12 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      Анастасія Можаровська 7645
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук