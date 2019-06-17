Фельдшер намагався пронести наркотики у СІЗО: поліція його затримала – фото

У Києві правоохоронці затримали фельдшера. Він намагався пронести до слідчого ізолятора марихуану та метадон.

Чоловік сховав накротики у футлярі від окулярів та у пачці цигарок, повідомили у поліції Києва.

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Під час поверхневого огляду у 45-річного зловмисника знайшли 4 пакунки з марихуаною та 20 згортків метадону. За цінами "чорного" ринку, вартість вилучених наркотиків становить понад 40 тисяч гривень.

Чоловік хотів продати марихуану та метадон ув’язненим.



Поліція вилучила знайдені наркотики

Наразі правоохоронці встановлють обставини події, а чоловіка уже затримали. Якщо вину зловмисника доведуть, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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