Фемінізм – це справедливість: Меган Маркл виступила з емоційною промовою на захист жінок

Напередодні королівське подружжя прибуло до Нової Зеландії в межах 16-денного туру країнами Співдружності націй. Сьогодні, 28 жовтня, дружина британського принца Гаррі Меган Маркл виступила з промовою про права жінок в Будинку уряду Нової Зеландії.

Герцоги Сассекські у супроводі прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінда Ардерна вирушили на прийом до Будинку уряду, який організований з нагоди 125-річчя жіночого виборчого права в Новій Зеландії.

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Для виходу Меган Маркл одягла розкішне чорне атласне плаття від Gabriela Hearst. Доповнювали образ босоніжки на підборах, чорний клатч і лаконічні прикраси. На заході дружина принца Гаррі виступила з емоційною промовою на тему фемінізму і прав жінок.

Досягнення жінок в Новій Зеландії, які боролися за своє право голосу і першими в світі досягли цього, викликають загальне захоплення. Жіноче виборче право – це фемінізм. А фемінізм – це справедливість. Браво, Нова Зеландіє, за те, що відстояли це право 125 років тому, за жінок, які заслужили право голосу, і за всіх людей, яких це досягнення надихнуло на нові вчинки. Ми всі глибоко вдячні вам,

– заявила Меган Маркл.

Промова Меган Маркл: дивіться відео



​Меган Маркл / Getty



Меган Маркл / Getty