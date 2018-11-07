Фемінізм паралізує чоловіків, – Памела Андерсон розкритикувала рух проти домагань

Поки Голлівуд повстав проти сексуальних домагань Памела Андерсон виступила з несподіваною заявою. Зірка розкритикувала діяльність руху #MeToo.

Своє ставлення до боротьби проти сексуальних домагань Памела Андерсон висловила в ефірі програми 60 Minutes, передає Fox News. За словами акторки та моделі, хвиля фемінізму може "далеко зайти". Водночас зірка не стримувала критики щодо руху #MeToo.

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Я думаю, що фемінізм може зайти далеко, однак ця третя хвиля є порожньою. Переконана, що це (фемінізм – 24 канал) паралізує чоловіків, тому рух #MeToo – це занадто. Я перепрошую, мене, мабуть, вб'ють за ці слова,

– заявила Памела Андерсон.

Такою критикою зірка не обмежилась. Вона прокоментувала скандальні справи хтивого кінопродюсера Гарві Вайнштейна, якого звинуватили у сексуальних домаганнях понад 100 жінок. Памела Андерсон заявила, що жертвам варто було думати перед тим, як вони вирушали на ділову зустріч в готель.

"Мама вчила мене не зустрічатись в готелі з незнайомцями. Якщо хтось відкриває вам двері в халаті і очікує, що так відбудеться ділова зустріч, то, мабуть, вам потрібно було піти до когось іншого. Думаю, що такі речі є просто здоровим глуздом", – додала Памела Андерсон.

У чому суть скандалу з Гарві Вайнштейном?

Секс-скандал із голлівудським продюсером спалахнув у 2017-ому. Понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у домаганнях. Після розголосу у США почалася масштабна кампанія проти сексуального насильства. Вайнштейну висунули офіційні звинувачення, щоправда, лише у скоєнні трьох злочинів сексуального характеру. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.