Феномен черг по щеплення: червоні зони "перевиховують" антивакцинаторів

Біля пунктів вакцинації утворюються годинні черги. Ажіотаж навколо щеплень від COVID-19 виник після того, як частина регіонів перейшла у червону зону карантину.

Увесь бізнес у "червоних" областях може працювати лише зі 100% вакцинованих співробітників, а без COVID-сертифікатів не впускають у транспорт. Саме тому колишні "антивакцинатори" вишукувалися у черги.

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У Дніпрі посилюють медцентри

Щодня у Дніпрі вакцинують по 12 тисяч людей. Такої кількості охочих у місті не бачили протягом всього періоду масової вакцинації. Тож довелося збільшуватися потужності пунктів для щеплень.

"Антитіла уже є, тому я не розраховувала вакцинуватись. Я перенесла легко. Не збиралась (щепитись – 24 канал), якби не вимагали на роботі", – розповіла місцева мешканка Тетяна.

Ми збільшили кількість реєстрантів, лікарів і медсестер, наскільки можливо збільшити пропускну здатність нашого центру. Олександр Родинський Головний лікар медцентру у Дніпрі

Одеські лікарні – переповнені

Схожа ситуація і в Одесі. У регіоні катастрофічний стан із завантаженістю лікарень. В опорних медзакладах вже немає місць для хворих на коронавірус.

Як тільки 21 жовтня відкрили 2 додаткові відділення, то вони були заповнені до вечора. Для розвантаження медзакладів в Одесі відкрили ще 3 пункти щеплення у торгових центрах. Проте можливість лишитись заробітку людей налякала більше.

"Усім потрібно на роботу. Змушують людей. Саме тому всі й пішли. Тиждень тому черги не було", – кажуть в один голос одесити.

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У Запоріжжі була найнижча вакцинація

Додаткові центри вакцинації запрацювали також і в Запоріжжі. Це частково покращило ситуацію. Черги спостерігаються до обіду.

"Усе тягнула, тягнула, то хворіла, потім знову тягнула. Донька казала, щоб іти у вересні (вакцинуватись – 24 канал). Чомусь не пішла, а ось тепер вирішила вакцинуватися", – зізналась місцева мешканка Запоріжжя.

Перевірити рівень вакцинації в Запоріжжі, який один із найнижчих в країні, приїхав особисто міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він поставив місцевим чиновникам умову.

Якщо буде 70% вакцинації дорослого населення, то 100% – повторення такого не буде,

– наголосив Ляшко.

Водночас епідеміологи додають, що попри зроблене щеплення, не слід забувати про елементарні правила. У випадку найменших проявів недуги потрібно залишатись удома.

Для епідемічного процесу дуже небезпечні якраз легкі пацієнти, які поширюють збудник. Вони ходять серед людей. Проте щеплена людина може бути заражена, а якщо вона може бути заражена, то, перебуваючи на ногах, ходить-носить. Людина може мати сертифікат, але залишиться джерелом інфекції. Наталія Виноград Епідеміологиня

Кримінал за підроблення

Загалом в Україні необхідні 2 дози вакцини отримали близько 7 мільйонів українців. Паралельно правоохоронці борються з підробленими COVID-документами.

У червоних зонах збільшились охочі зробити псевдосертифікат. Нечисті на руку лікарі просто виливають дозу вакцини, але вносять у систему інформацію про щеплення.

Підроблений COVID-сертифікат не захищає від зараження й потрапляння до реанімації. Медики вже фіксують випадки, коли хворі лише у реанімації зізнаються, що щеплення насправді не робили. Поліція ж відкрила 800 кримінальних проваджень за фактом підробки COVID-документів.