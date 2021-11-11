Водій Toyota Land Cruiser не загальмував на червоному світлофорі. Він навіть не зупинився перед натовпом, який переходив дорогу по зебрі.

До теми У Харкові елітний позашляховик на переході проїхався по підлітках: моторошне відео

Мажор просто протаранив своїм величезним позашляховиком людей і розкинув їх, наче кеглі в боулінгу. Збив 2 підлітків. Одного затиснув під колесом і тягнув асфальтом іще з десяток метрів. Потім зупинився й здав назад, щоб вивільнити затиснуту й скалічену дитину.

Типові харківські ДТП із багатіями

Чому це класична харківська ДТП? Таке саме було з мажоркою Оленою Зайцевою на Lexus у 2017 році:

наркотики;

червоний світлофор;

людські жертви.

Те саме нещодавно відбулось із підлітком-мажором "Колєнькою" Харківським, який пролетів своєю люксовою Infiniti червоний світлофор і вбив водія Chevrolet Aveo, а 3 друзів-пасажирів скалічив.

Водій-мажор міг бути під наркотиками

Маємо те саме з водієм Toyota Land Cruiser. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у своєму фейсбуці написав, що водій швидше за все був під наркотиками.

Зверніть увагу! Денис Монастирський також написав, що водія нещодавно вже притягали за наркотики, але справа завершилася нічим. Вона десь загубилася, тому її просто закрили.

Мажор відкупився від слідства на 100%. Значить співучасником ДТП є харківський поліціянт, який узяв у мажора гроші. Якби мажора покарали за наркотики, то трагедії могло б і не бути.

Попереднього мажора не перевірили на наркотики

Цікавий момент з "Колєнькою" Харківським – підлітком-мажором на Infiniti ще полягає в тому, що він теж тоді міг бути під наркотою. Проте українці цього не дізнаються. Він відмовився здавати аналізи. Ба більше, суд його примусив здати аналізи на наркотики, але він усе одно відмовився.

Харківські поліцейські тепер розводять руками. Мовляв, були безсилі взяти аналізи, бо він відмовлявся.

Ось такі в нас правоохоронці. Як лупцювати кийками на Майдані, так вони "раді старатись". Як убивати з рушниць і снайперських гвинтівок юних активістів на Інститутській, то вони серед перших.

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Проте щоб узяти аналізи на наркотики в малолітнього мажора, вони безсилі. Дуже дивна вибірковість. Здається, я знаю справжню причину, чому вони такі поблажливі до мажорів і уважні до їхніх законних прав.

ДТП можна було запобігти, якби не халатність

Очільник МВС щодо нової ДТП уже запевнив, що тепер особисто розбереться, як так сталося, що водієві Land Cruiser вдалося уникнути покарання за наркотики. Тепер він точно з прокурорами з'ясовуватиме.

Проте я закликаю Дениса Монастирського просто зараз також з'ясувати, чому його підлеглі не змогли зробити інакшому мажорові тест на наркотики. Це при тому, що про це був припис суду.

Тепер в інтернеті поширюють відео, як сьогоднішній винуватець ДТП ще за годину до трагедії їздив по Харкову зигзагами.

Його навіть виносило на зустрічну смугу. Уже тоді був під кайфом.

Також пишуть, що навіть телефонували на 102, але харківські патрульні не відреагували. Чи це правда, чи були про це дзвінки в поліцію, поки стверджувати не берусь. Проте в мережі наявні відео, як Toyota хитається дорогою її виносить на зустрічну смугу.



Елітний позашляховик на місці ДТП / Фото Анни Черненко для 24 каналу

Пішоходи – теж відповідальні за своє життя

Маючи нагоду, я все ж таки хочу попросити пішоходів бути дуже уважними. Я сам був неодноразовим свідком того, як люди, навіть не повертаючи голови до машин, упевнено крокували зеброю.

Без сумніву, вони у своєму праві. Проте в Україні за кермом їздить стільки п'яних й "обдовбаних" мажорів. Вони не те, що на зебрі не пригальмовують, а пролітають на червоний таранять людей на зебрі.

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Будь ласка, будьте уважні й завжди дивіться на автомобілі. Завжди перевіряйте, чи вони зупиняються. Ви точно у своєму праві, крокуючи по зебрі, але вона, на жаль, не робить вас безсмертним.

Зебра не може зупинити "обдовбаного" мажора.

Якщо хтось мені зараз закине, мовляв, що я роздаю безплатні поради та яке маю право когось учити, то я поясню. Мені це болить. Мою бабусю так само збили на смерть на пішохідному переході.