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      Феномен швидкого економічного росту Південної Кореї: цікаві факти

      Інститут просвіти 79 Читать новость на русском

      Південна Корея – економічне диво, яке відбулося за одне покоління. Лише у 1953 році тут завершилася війна. Нині країна – серед 12 найсильніших за обсягом ВВП країн світу.

      Ось декілька фактів про Південну Корею, які розкажуть про її здобутки і так званий феномен, завдяки якому вдалося досягнути такого рівня економіки.

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      Головні здобутки:

      • Південна Корея – серед 12 найсильніших за обсягом ВВП країн світу.

      • На 5 місці у світі – за експортом високотехнологічної продукції.

      •  Це батьківщина Hyundai, Samsung, Kia та LG.

      південна корея
      Південна Корея – батьківщина Hyundai

      •  Південна Корея практично немає природних корисних копалин, зокрема, газу та нафти.

      • А 70% продуктів імпортує з інших куточків світу.

      Феномен швидкогоросту економіки:

      ► Феномен у тому, що ставку уряд зробив на свій єдиний ресурс – людей.

      ► Корейці винятково працьовиті та принципові. Працюють по 10 годин щодня, мають один вихідний на тиждень.

      ► Корейці не купують японських товарів, бо Японія – колишній окупант.

      корейці
      Корейці – відповідальні працівники

      ► Керівництво країни змусило багатих корейців інвестувати в промисловість.

      ► Натомість влада підтримала бізнес пільговими кредитами і держзамовленнями.

      ► Як наслідок, країну назвали прикладом успішного втручання уряду держави в економіку. 

      південна корея
      Економічне диво в Південній Кореї відбулося за одне покоління

      південна корея
      Сьогодні країна серед 12 найсильніших за обсягом ВВП у світі

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      Теги: Інститут просвіти Південна Корея
      Джерело: 24 канал
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