Феномен швидкого економічного росту Південної Кореї: цікаві факти

Південна Корея – економічне диво, яке відбулося за одне покоління. Лише у 1953 році тут завершилася війна. Нині країна – серед 12 найсильніших за обсягом ВВП країн світу.

Ось декілька фактів про Південну Корею, які розкажуть про її здобутки і так званий феномен, завдяки якому вдалося досягнути такого рівня економіки.

Читайте також: Скільки країн відмовилися від поліетиленових пакетів та чим їх можна замінити

Головні здобутки:

• Південна Корея – серед 12 найсильніших за обсягом ВВП країн світу.

• На 5 місці у світі – за експортом високотехнологічної продукції.

• Це батьківщина Hyundai, Samsung, Kia та LG.



Південна Корея – батьківщина Hyundai

• Південна Корея практично немає природних корисних копалин, зокрема, газу та нафти.

• А 70% продуктів імпортує з інших куточків світу.

Феномен швидкогоросту економіки:

► Феномен у тому, що ставку уряд зробив на свій єдиний ресурс – людей.

► Корейці винятково працьовиті та принципові. Працюють по 10 годин щодня, мають один вихідний на тиждень.

► Корейці не купують японських товарів, бо Японія – колишній окупант.



Корейці – відповідальні працівники

► Керівництво країни змусило багатих корейців інвестувати в промисловість.

► Натомість влада підтримала бізнес пільговими кредитами і держзамовленнями.

► Як наслідок, країну назвали прикладом успішного втручання уряду держави в економіку.



Економічне диво в Південній Кореї відбулося за одне покоління