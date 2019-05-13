Феномен швидкого економічного росту Південної Кореї: цікаві факти
Південна Корея – економічне диво, яке відбулося за одне покоління. Лише у 1953 році тут завершилася війна. Нині країна – серед 12 найсильніших за обсягом ВВП країн світу.
Ось декілька фактів про Південну Корею, які розкажуть про її здобутки і так званий феномен, завдяки якому вдалося досягнути такого рівня економіки.
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Головні здобутки:
• Південна Корея – серед 12 найсильніших за обсягом ВВП країн світу.
• На 5 місці у світі – за експортом високотехнологічної продукції.
• Це батьківщина Hyundai, Samsung, Kia та LG.
Південна Корея – батьківщина Hyundai
• Південна Корея практично немає природних корисних копалин, зокрема, газу та нафти.
• А 70% продуктів імпортує з інших куточків світу.
Феномен швидкогоросту економіки:
► Феномен у тому, що ставку уряд зробив на свій єдиний ресурс – людей.
► Корейці винятково працьовиті та принципові. Працюють по 10 годин щодня, мають один вихідний на тиждень.
► Корейці не купують японських товарів, бо Японія – колишній окупант.
Корейці – відповідальні працівники
► Керівництво країни змусило багатих корейців інвестувати в промисловість.
► Натомість влада підтримала бізнес пільговими кредитами і держзамовленнями.
► Як наслідок, країну назвали прикладом успішного втручання уряду держави в економіку.
Економічне диво в Південній Кореї відбулося за одне покоління
Сьогодні країна серед 12 найсильніших за обсягом ВВП у світі