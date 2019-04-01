Феномен Зеленського – це результат діяльності Порошенка, – експерт
Феномен Володимира Зеленського – це сумарний результат діяльності президента Петра Порошенка за роки його правління.
Таку думку висловили політолог Михайло Басараб та віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд у прямому ефірі 24 каналу.
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За словами Сироїд, у Зеленському українці бачать непідготовлену людину.
Біда в тому, що феномен Зеленського виник не просто так, він не впав з неба. Насправді, феномен Зеленського – це сумарний результат діяльності Петра Порошенка за роки його правління. Виборці не просто так створили цей запит на Зеленського,
– запевнив Бесараб.
Політолог вважає, що це величезний урок для Порошенка, який всі ці роки давав вільно працювати на території України російській пропаганді.
"Я вважаю, що один з найбільших внесків у побудові феномену Зеленського – це проросійські пропагандистські телеканали на території України. Порошенко не боровся з ними, він чомусь думав, що телеканали Медведчука допоможуть йому втриматися при владі. Але ці телеканали працювали на те, щоб у суспільства виник запит на Зеленського", – наголосив Бесараб.
Натомість Оксана Сироїд заявила, що канали Медведчука чи Порошенка працювали, утверджуючи запит на самого Порошенка в суспільстві. "Але в тому то й парадокс: ці залежні канали, даючи так багато Порошенка, самі створили запит на Зеленського", – додала вона.
Відеокоментарі Оксани Сироїд та Михайла Бесараба:
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