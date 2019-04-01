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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Феномен Зеленського – це результат діяльності Порошенка, – експерт

      1193 Читать новость на русском
      Феномен Зеленського – це сумарний результат діяльності Порошенка, – експерт
      Феномен Зеленського – це сумарний результат діяльності Порошенка, – експерт / Фото з відкритих джерел

      Феномен Володимира Зеленського – це сумарний результат діяльності президента Петра Порошенка за роки його правління.

      Таку думку висловили політолог Михайло Басараб та віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд у прямому ефірі 24 каналу.

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      За словами Сироїд, у Зеленському українці бачать непідготовлену людину.

      Біда в тому, що феномен Зеленського виник не просто так, він не впав з неба. Насправді, феномен Зеленського – це сумарний результат діяльності Петра Порошенка за роки його правління. Виборці не просто так створили цей запит на Зеленського,
      – запевнив Бесараб.

      Політолог вважає, що це величезний урок для Порошенка, який всі ці роки давав вільно працювати на території України російській пропаганді.

      "Я вважаю, що один з найбільших внесків у побудові феномену Зеленського – це проросійські пропагандистські телеканали на території України. Порошенко не боровся з ними, він чомусь думав, що телеканали Медведчука допоможуть йому втриматися при владі. Але ці телеканали працювали на те, щоб у суспільства виник запит на Зеленського", – наголосив Бесараб.

      Натомість Оксана Сироїд заявила, що канали Медведчука чи Порошенка працювали, утверджуючи запит на самого Порошенка в суспільстві. "Але в тому то й парадокс: ці залежні канали, даючи так багато Порошенка, самі створили запит на Зеленського", – додала вона.

      Відеокоментарі Оксани Сироїд та Михайла Бесараба:

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      Остаточні результати Національного екзит-полу

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Новини політики Медіа Оксана Сироїд Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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