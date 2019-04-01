17:36
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Програми Політична кухня
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів

      Політична кухня 649 Читать новость на русском

      Шоумен і лідер Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський вже увійшов в історію українських виборів. Саме він став тим новим обличчям, з прізвищем якого так довго не могли визначитися українські виборці. Зеленський виходить до другого туру президентських виборів і продовжує змагання. Ще раз про те, як цей актор і бізнесмен дійшов до великої політики у сьогоднішньому випуску.

      Напередодні нового 2019 року Зеленський дав велике інтерв’ю Дмитру Гордону, де він вперше говорив відверто про політику, а не тільки шоу-бізнес. Інтерв’ю вийшло за кілька днів до початку офіційної виборчої кампанії.

      Читайте також: Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти

      Зеленський розповів тоді, що ще у 2014 році президент Петро Порошенко запросив його приєднатися до БПП і балотуватися за списками цієї політичної сили до Верховної Ради України. Лідер Студії "Квартал 95" у 2014 році вирішив йому відмовити і не йти у депутати.

      Відео: Зеленський у Гордона

      Проте у 2015 році, через рік після проведення парламентських виборів, на екрани вийшов перший сезон телевізійного серіалу "Слуга народу", де Зеленський грає вчителя школи Голобородька, який став президентом. Проходить ще рік, виходить другий сезон серіалу, потім з’являється повнометражний фільм. Глядачі усе більше звикають до Голобородька і цього телевізійного образу. І здається, що йдеться тільки про кіно, а не реальну політику, але ні.

      Читайте також: Чому Зеленський так рідко спілкується з журналістами: у штабі кандидата дали відповідь

      В кінці 2017 року, "Слуга народу" стає політичним проектом. Саме тоді Міністерство юстиції України офіційно зареєструвала політичну партію з такою назвою. Партію очолив Іван Баканов, друг дитинства Володимира Зеленського і його колега по бізнесу. Зараз Баканов – голова штабу кандидата у президенти Зеленського.

      слуганароду
      Голобородько – герой із "Слуги народу"

      Відтоді, як партію офіційно зареєстрували у Мін'юсті, актора і шоумена стали включати у різноматіні соціологічні опитування. Ще кілька років тому вони показували, що у Зеленського, у порівнянні з діючими політиками, високий рейтинг довіри і низький антирейтинг. За цим показником з ним міг конкурувати хіба що лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

      Експерти спочатку не розглядали Зеленського як "темну конячку" цих виборів чи джокера. Була версія, що він усього навсього має відтягнути голоси у Вакарчука, якщо той вирішить балотуватися. За іншою версією, він мав показати просто хороший результат на президентських виборах. Це б дало змогу партії "Слуга народу" потім повторити цей результат на парламентських виборах і зайти до Верховної Ради з якоюсь кількістю депутатів.

      Але те, що Зеленський може стати одним із лідерів електоральних симпатій, здається, його головні конкуренти, зовсім не очікували. І Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко увесь час завзято боролися між собою, поливаючи один одного брудом. У той час, як Зеленський продовжував їздити по країні з концертами, записувати "Квартал 95" і дарувати людям надію на казку і мрію.

      У виборчій кампанії йому допомогала:

      1. товідсоткова впізнаванність,
      2. апит суспільства на нові обличчя
      3. велике розчарування у нинішній політичній еліті.

      А коли Святослав Вакарчук вирішив не брати участі у президентських виборах, конкуренція за звання "нового обличчя" зникла сама собою. 

      У вересні минулого року, за даними Київського міжнародного інституту соціології, за Зеленського готові були голосувати трохи менше 12% виборців. Попереду нього були і Порошенко, і Тимошенко. У березні ж цього року, Зеленський був вже беззаперечним лідером у всіх соцопитуваннях.

      Читайте також: Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

      Незважаючи на те, що кампанія Зеленського у першому турі була максимально відкритою в інтернеті – із записом відеоблогу, публікаціями в інстаграмі – кандидат пояснював пункти своєї програми лише вузькому колу експертів та дипломатів. Він був націлений у цей час на здобуття результату, а не спілкування з виборцями і пресою, а що буде потім, виборці вже побачать, якщо він переможе. Також залишається невідомим, кого Зеленський бачить на посадах. Хто насправді є його команда, а не лише оточення.

      І, звісно, досі не має стовідсоткої впевненності у його політичній незалежності від Ігоря Коломойського. Телеканал "1+1" під час виборчої кампанії показував не тільки старі і нові телевізійні продукти Зеленського. За кілька днів до виборів вийшов тертій сезон "Слуги народу", а в день тиші плюси показували документальний фільм "Рейган" – про американського президента, актора в минулому – а Зеленський озвучував його голос. Чи така сама тісна співпраця у Зеленського із власником каналу Коломойським, досі невідомо.

      Виборцям залишається або вірити і сподіватися, що її немає, або це прийняти і змиритися.

      Читайте також: Чому Зеленського не можна порівнювати з Рейганом: відповідь експерта

      Але навіть фактор Коломойського не завадив Зеленському увійти до другого туру. Подивимось, чи його енергії вистачить, щоб зберегти мрію у телевізійну казку принаймні до 21 квітня. 

      остаточні результати національного екзит-полу президентські вибори в україні порошенко зеленський тимошенко бойко гриценко результати
      Остаточні результати Національного екзит-полу

      Експерти про лідерство зеленського:

      blog_ava
      Не до жартів: що пишуть західні ЗМІ про вибори в Україні
      сьогодні
      30679
      Автор: Крістіна Бердинських
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Володимир Зеленський Новини політики Відеоблоги Політична кухня
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Що повинен зробити президент, щоб в Україні запрацював справедливий суд
      сьогодні , 17:30 Що повинен зробити президент, щоб в Україні запрацював справедливий суд
      Роман Маселко 51
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      6568
      Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      сьогодні , 17:00 Виборчий післясмак та ймовірні майбутні сценарії для України
      Анастасія Кримова 2977
      Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      сьогодні , 16:50 Зеленский – это Кучма, Ющенко и Порошенко-2019
      Блог Медіа 2104
      Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів
      сьогодні , 16:44 Феномен Зеленського: чому саме Голобородько став лідером першого туру виборів
      Крістіна Бердинських 649
      Який прибутковий бізнес приховує сім'я Луценка
       19 січня 2018 , 11:00
      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
       23 січня , 17:30
      Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
       17 серпня 2018 , 20:00
      Чому насправді відкрили кримінальну справу проти Шабуніна
       19 серпня 2017 , 13:00
      Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики
      28 грудня 2018 , 14:30
      Партійні скандали, формування, конфлікти та об'єдання: що приніс новий політичний сезон
       14 вересня 2018 , 14:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук