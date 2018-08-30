Феноменальні продажі смартфона: серйозна заявка на лідерство

Високі продажі Huawei P Smart + здатні змінити лідера українського ринку.

18 серпня в Україні стартував продаж знакового для українського ринку смартфона Huawei P Smart +. При ціні в 7999 гривень він продається дешевше, ніж на його батьківщині, в Китаї. А завдяки своєму дизайну і технічним характеристикам цей смартфон не залишає конкурентам шансів, ще більше посилюючи позиції Huawei на українському ринку. Як повідомляє прес-служба "Цитрус", 50% першої партії Huawei P Smart + були продані за попередніми замовленнями за перші дні. 70% продажів припало на смартфон в корпусі з унікальним градієнтним кольором Iris Purple. Продажі новинки в перший тиждень в "Цитрусі" перевищили результати продажів попередньої моделі Huawei P Smart на 800%. Це кращі результати за зібраними попередніми замовленнями серед всіх українських рітейлерів.

Huawei P Smart + став першим смартфоном з флагманськими характеристиками в ціновому сегменті 8000 гривень, що відповідає середній ціні смартфонів, проданих в Україні, і робить продажу Huawei P Smart + значущими для всього ринку. Цей смартфон оснащений 4-ма камерами зі штучним інтелектом, що дозволяє швидко робити вражаючі фотографії в будь-яких умовах. Його процесор Kirin 710 виготовлений по 12-нанометровій технології і є найкращим процесором Huawei в своєму класі. А фірмова інтелектуальна система заощадження енергії дозволяє економно витрачати заряд акумулятора телефону, з урахуванням переваг користувачів.

"Перші продажі Huawei P Smart + кажуть про те, що на ринку з'явився новий герой, здатний привести Huawei до лідерства на українському ринку. – коментувала вихід смартфона Юлія Дробишева, директор з PR в мережі магазинів Цитрус. – Його продажі перевершують наші очікування . Ми впевнені в тому, що і далі збережемо високий обсяг продажів на цю модель, єдиними в Україні надаючи безкоштовну страховку екрану цього смартфона протягом року, що дозволяє замінити дисплей при будь-якому механічному пошкодженні. Це наочно демонструє якість продукції Huawei, лідерські амбіції виробника, який зробив ставку на цю модель і довіру до сервісу "Цитруса" українських покупців".

За результатами тижневих продажів в "Цитрус" Huawei P Smart + зайняв 1 місце в топ-10 найбільш продаваних моделей в ціновій категорії від 4000 грн до 10 000 грн, значно обігнавши в кількостях продажі найпопулярніших смартфонів в мережі. Якщо в минулому році в сегменті до 10 000 грн – частка всіх китайських моделей по ринку України за липень склала 60%, то в цьому році за аналогічний період – 75%, що недвозначно показує про зміну вектора в перевагах українців.

Відмінною особливістю Huawei P Smart + є фронтальна камера, яка отримала більшу роздільну здатність ніж основна 24 МП проти 16 МП. Обидві камери оснащені додатковою 2-мегапіксельною матрицею, можливостями штучного інтелекту і підтримкою HDR-зйомки (фото і відео). Для фронтальної камери доступна зйомка з елементами доповненої реальності (3D Qmoji, 3D-анімація). Основна камера здатна розрізняти більше 500 умов зйомки в 22 категоріях, оптимізуючи зображення в режимі реального часу.

Основні технічні характеристики Huawei P Smart +:

• операційна система: Android 8.1 Oreo;

• дисплей: 6.3", 2340х1080;

• процесор: Hisilicon Kirin 710;

• основна камера: подвійна 16+2 МП;

• фронтальна камера: подвійна 24+2 МП;

• пам'ять: 64 ГБ (4 ГБ ОЗУ)+microSD до 256 ГБ;

• акумулятор: 3340 мА-ч;

Про "Цитрус"

"Цитрус" – національна мережа магазинів гаджетів і інноваційних технологій, заснована в 2000 році. Сьогодні "Цитрус" – це провідний інтернет-магазин citrus.ua і мережа з 50 магазинів, що працюють в унікальному для України форматі інноваційних розважальних центрів з відкритим доступом до товарів, інтерактивними зонами віртуальної реальності, електротранспорту, пристроїв розумного будинку. "Цитрус" розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також не мають аналогів освітніх просторів "ЦеХАБ" і "Цитрус Академія" у флагманських магазинах мережі.

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