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Fenty x Puma випустив гламурні в'єтнамки на високих підборах: фото

19 Читать новость на русском
Fenty x Puma
Fenty x Puma / Фото з відкритих джерел

Бренд Fenty x Pumа у своїй колекції представив варіацію в'єтнамок на підборах з оригінальної застібкою на щиколотці.

Вперше пару взуття представили у вересні на Тижні моди в Нью-Йорку. Про це пише видання Vogue.

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Однак мовиться, що наразі знайти і придбати в'єтнамки на підборах з колекції дуже складно.


Fenty x Puma Spring/ Summer 2018


Fenty x Puma Spring/ Summer 2018


Fenty x Puma Spring/ Summer 2018

Теги: LifeStyle Стиль і мода Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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