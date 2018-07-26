Fenty x Puma випустив гламурні в'єтнамки на високих підборах: фото

Бренд Fenty x Pumа у своїй колекції представив варіацію в'єтнамок на підборах з оригінальної застібкою на щиколотці.

Вперше пару взуття представили у вересні на Тижні моди в Нью-Йорку. Про це пише видання Vogue.

Читайте також: Модний провал чи тренд: Crocs випустили шльопанці на підборах: фото

Однак мовиться, що наразі знайти і придбати в'єтнамки на підборах з колекції дуже складно.



Fenty x Puma Spring/ Summer 2018



Fenty x Puma Spring/ Summer 2018



Fenty x Puma Spring/ Summer 2018