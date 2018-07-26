Fenty x Puma випустив гламурні в'єтнамки на високих підборах: фото
Бренд Fenty x Pumа у своїй колекції представив варіацію в'єтнамок на підборах з оригінальної застібкою на щиколотці.
Вперше пару взуття представили у вересні на Тижні моди в Нью-Йорку. Про це пише видання Vogue.
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Однак мовиться, що наразі знайти і придбати в'єтнамки на підборах з колекції дуже складно.
Fenty x Puma Spring/ Summer 2018
Fenty x Puma Spring/ Summer 2018
Fenty x Puma Spring/ Summer 2018
Джерело: 24 Канал
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