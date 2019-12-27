Фермер намалював російський прапор на даху будівлі на Дніпропетровщині: фото

У селищі Чаплі на даху будівлі фермер намалював настільки великий прапор Росії, що його можна побачити зі супутника Google.

Величезний триколор побачив у Google Картах Костянтин Узкот і поділився скріншотом в Facebook, повідомляє Vgorode.ua. Читайте також: Літня жінка зацілувала червоними губами перший поїзд з Росії, що проїхав по Кримському мосту Пізніше Узкот видалив цю публікацію, але скріншоти розлетілися мережею. Українці обурені інцидентом.

На Дніпропетровщині фермер намалював великий прапор Росії / Скріншот "Народна правда" 24 канал перевірив координати і виявив, що дійсно на знімку зі супутника можна побачити триколор.

Фермер намалював російський прапор на даху будівлі / Скріншот 24 каналу