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      Фермер намалював російський прапор на даху будівлі на Дніпропетровщині: фото

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      На Дніпропетровщині фермер намалював російський прапор на даху будівлі / Скріншот Google Карта

      У селищі Чаплі на даху будівлі фермер намалював настільки великий прапор Росії, що його можна побачити зі супутника Google.

      Величезний триколор побачив у Google Картах Костянтин Узкот і поділився скріншотом в Facebook, повідомляє Vgorode.ua.

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      Пізніше Узкот видалив цю публікацію, але скріншоти розлетілися мережею. Українці обурені інцидентом.

      прапор рф росії трикорол
      На Дніпропетровщині фермер намалював великий прапор Росії / Скріншот "Народна правда"

      24 канал перевірив координати і виявив, що дійсно на знімку зі супутника можна побачити триколор.

      скріншот триколор
      Фермер намалював російський прапор на даху будівлі / Скріншот 24 каналу

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини Дніпра Курйозні новини Кримінал
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